Как СССР и США столкнулись в Корее

25 июня 1950 года началась корейская война. Войска КНДР после столкновений на границе вступили на территорию Южной Кореи. Этому предшествовали нарушения договорённостей относительно объединения полуострова, достигнутых в 1945 году, и гражданское противостояние в южнокорейских землях. Корейская война стала одним из самых разрушительных конфликтов после завершения Второй мировой. По некоторым данным, она унесла жизни 3 млн человек. Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН кандидат исторических наук Константин Асмолов в интервью RT рассказал о причинах корейской войны и о том, как могут сложиться отношения между КНДР и Республикой Корея в будущем.

— В 1945 году Корею освободили от японской оккупации. Почему после завершения Второй мировой войны страна оказалась разделённой?

— Изначально никто делить Корею не собирался. В 1945-м она была освобождена от многолетней японской оккупации. А на фоне быстрого продвижения советских войск по полуострову Соединённые Штаты предложили разделить его на две зоны. Причём на юге оставалось в два раза больше населения, столица Сеул и различные экономически значимые ресурсы. Хотя у СССР теоретически была возможность занять всю территорию Кореи, подвоха в Москве не ждали, поэтому согласились на американское предложение, тем более что изначально раскалывать страну не собирался никто. На московском совещании в декабре 1945 года было принято решение, что Корея на некоторое время останется под опекой, а затем состоятся общие выборы, по итогам которых будет сформировано единое правительство. Но началась холодная война, и сотрудничество СССР и США зашло в тупик. В это же время южнокорейский политик Ли Сын Ман начал предлагать американцам идею сепаратного государства с собой во главе.

Соединённые Штаты передали корейский вопрос в ООН, где у Вашингтона в то время было преимущество по количеству сторонников. Советский Союз тем временем действовал согласно ранее достигнутым договорённостям, и, в отличие от южнокорейской стороны, северная провела выборы... В конце концов, на юге и на севере возникли два независимых государства, каждое из которых претендовало на всю территорию Корейского полуострова и полагало, что их оппоненты — это марионеточный режим, держащийся только на иностранных штыках. Причём Северная Корея быстро стала самодостаточным государством, а на юге царили раздор и коррупция.

Нужно отметить, что боевые действия начались примерно за полтора года до той даты, которую обычно считают началом корейской войны. Это была полноценная окопная война по три-четыре инцидента в день, со столкновениями взвод на взвод, а то и батальон на батальон.

— Каковы были непосредственные предпосылки для начала корейской войны?

— Принципиально важный момент заключается в том, что полномасштабной войны хотели власти и Северной, и Южной Кореи. А Москва и Вашингтон некоторое время говорили им «нет». Решающую роль сыграли два момента. Во-первых, северокорейские власти смогли убедить Москву и Пекин, что на юге сложилась революционная ситуация, что там происходят массовые протесты, коммунистические восстания и вообще уже идёт гражданская война. И как только начнутся полноценные боевые действия, южнокорейская армия разбежится сама. Причём эту идею активнее всех продвигал не Ким Ир Сен, а другой революционер, имевший базу сторонников на юге, — Пак Хон Ён, у которого, вероятно, были свои планы: в случае победы и объединения его позиции в КНДР усиливались, и он мог оттеснить Ким Ир Сена от власти.

Во-вторых, США публично заявили, что будут защищать от «вторжения красных» Японию, Окинаву и Филиппины, а Тайвань и Южная Корея могут жаловаться в ООН. Из этого был сделан вывод, что США не будут вмешиваться на стороне режима Ли Сын Мана, и для такой неверной посылки были разумные основания. Ведь ранее Америка не стала вмешиваться в гражданскую войну в Китае, хотя Чан Кайши для них был гораздо более значимым союзником, чем южнокорейские лидеры.

— Как началась корейская война и почему северокорейские войска на её раннем этапе смогли добиться серьёзных успехов?

— Северной Корее силами бывших партизанских командиров и при поддержке СССР удалось создать боеспособную армию советского образца. А южнокорейская армия была заточена на подавление восстаний гражданского населения, так как Ли Сын Ман рассчитывал, что воевать за них будут американцы. Так, кстати, и получилось. Во время войны южнокорейская армия преимущественно резала мирное население и подавляла народные восстания, а при встрече с регулярными северокорейскими частями или китайскими добровольцами, как правило, разбегалась. Поэтому Северная Корея хоть и не без труда, но достаточно быстро захватила значительные южнокорейские территории.

Но свои войска на Корейском полуострове начали высаживать американцы, и наступление Северной Кореи захлебнулось — она стала массово терять танки из-за действий американской авиации. Плюс у северокорейских войск оказались слишком растянуты коммуникации.

— Как известно, в войну на стороне Южной Кореи вступила, ссылаясь на мандат ООН, коалиция западных стран под руководством США. Почему войска западных государств вмешались в конфликт и как их участие в войне повлияло на её ход?

— США с международно-правовой точки зрения не хотели становиться официальной стороной конфликта в Корее, поэтому обратились в ООН. Там решили отправить в Корею войска, и для США это выглядело так, что с «красной агрессией» воюет не Америка, а «всё международное сообщество».

Другое дело, почему СССР, имевший право вето, этому не помешал. Советский Союз бойкотировал заседания Совбеза ООН, так как на них от Китая представили не КНР, а Тайвань. С точки зрения советского руководства, заседания Совбеза, на которых не присутствовали два из пяти легальных постоянных членов, нельзя было считать легитимными. Но благодаря этому США провели выгодное им решение.

Сухопутные войска ООН в итоге процентов на 80 состояли из американских сил, а авиация и флот — на все 90. Главнокомандующим был американский генерал Дуглас Макартур. Но формально США в войне не участвовали — боевые действия велись под ооновским флагом.

Американцы высадились возле Инчхона, заняли Сеул и развернули наступление по всему фронту. Изначально они планировали вернуть линию разделения на 38-ю параллель и остановиться, но затем решили зачистить от коммунистов весь полуостров. Сыграл свою роль и Ли Сын Ман, который приказал своим войскам перейти границу до официального решения.

— Как западные и в первую очередь американские войска относились к населению Кореи?

— Определённая доля презрения была. Оскорбительное прозвище «гук», которое затем было широко распространено во Вьетнаме, по отношению к жителям Азии впервые американцы начали применять именно во время корейской войны. Но при этом у обычных американских военных наблюдалась некоторая дезориентация. С одной стороны, они вроде бы считали, что предотвращают большую войну с коммунизмом, но с другой, — вскоре стали замечать, что творили южнокорейские военные и политики. У многих появился вопрос: «А за тех ли парней мы воюем?»

Сейчас, в XXI веке, мы знаем, что количество жертв южнокорейского террора во время войны было примерно вдвое больше количества жертв их оппонентов. Причём больше всего преступлений совершала даже не регулярная южнокорейская армия, а парамилитарные полугангстерские формирования — нечто вроде «добровольческих батальонов» на Украине.

— Под давлением сил западных государств северокорейским войскам пришлось отступить. Почему США и их союзникам всё-таки не удалось добиться победы?

— На помощь Северной Корее пришёл Китай. Мао Цзэдун принял серьёзное и тяжёлое для себя решение. Его страна только вышла из сложнейшей гражданской войны, и участие в войне в Корее ставило крест на присоединении Тайваня. Но, судя по захваченным на юге документам, Южная Корея планировала не просто захват Северной, а продолжение глобальной войны с коммунизмом в союзе с Америкой, в том числе против Китая. Частью «Великой Кореи» Сеул планировал сделать Маньчжурию и советский Дальний Восток. Кроме того, Макартур разрешал американским самолётам преследовать северокорейские силы на территории Китая и бомбить китайские объекты инфраструктуры, которые могли играть роль в войне. При этом Мао Цзэдун сделал красивый жест — официально направил в Корею не регулярную армию, а добровольцев, хотя это и были кадровые китайские военнослужащие. После этого ход войны снова изменился.

— Какова была роль СССР и Китая в корейской войне?

— Ещё раз хотелось бы отметить, что Советский Союз и Китай не подталкивали Северную Корею к войне. Всё происходило ровным счётом наоборот.

Китайские добровольцы в конечном итоге внесли не меньший вклад в защиту Северной Кореи, чем сами корейцы. Так была заложена основа для дружбы Пекина и Пхеньяна.

С советской стороны в войне участвовали лётчики, о которых, наверное, сегодня знают все. Но не все знают, что они не участвовали во фронтовых операциях и прикрывали территорию Северной Кореи и Китая от американских бомбардировок.

— В конце концов противоборствующим сторонам в корейской войне пришлось вступить в переговоры. Почему завершить войну на поле боя не удалось и как можно оценить итоги переговорного процесса?

— Переговоры начались, когда стало ясно, что ни одна из сторон не может добиться решающего успеха. Они могли бы завершиться раньше, если бы не два фактора. Первый — это то, что режим южнокорейского президента Ли Сын Мана хотел продолжения войны и шёл ради этого на любые провокации. Вторая проблема заключалась в пленных. Северная Корея мобилизовала многих жителей Южной Кореи. По конвенциям того времени менять нужно было всех на всех. Но американцы не хотели выдавать мобилизованных южнокорейцев на север. Разбирательства с тем, кто хочет меняться, а кто не хочет, сильно затянули процесс. В итоге, как мы знаем, всё закончилось почти там же, где и началось, в районе 38-й параллели.

— Какое влияние события корейской войны оказывают на современность?

— Корейский конфликт — знаковый момент холодной войны, и в этом смысле он оказал влияние на весь ход мировой истории. Был закреплён раскол Кореи, запущены процессы, из-за которых сегодня объединение Кореи уже практически невозможно без каких-то чрезвычайных обстоятельств.

— Есть ли шанс на сближение между Северной и Южной Кореей в будущем?

— Формальное напряжение сохраняется, но в целом ситуация напоминает холодную войну, когда всем понятно, что переход в горячую фазу чреват неприемлемым ущербом для обеих сторон. Северная Корея уже отказалась от парадигмы объединения и считает, что на полуострове существуют два враждебных государства. Таким образом, желание завоёвывать юг на севере отсутствует, а вот на юге Конституция всё ещё указывает, что территорией страны является весь полуостров.

Надежд на объединение практически нет. Новая южнокорейская администрация формально призывает к диалогу, но проблема в том, что, когда представители Демократической партии в прошлый раз были при власти, они в данном направлении ничего серьёзного так и не предприняли. Это, скорее, церемониальные мероприятия для самопиара.