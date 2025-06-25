Почему кукле чревовещателя суд навсегда запретил выступать перед публикой

Люди умевшие говорить, не открывая рта, ценились во все времена. Тот, кто мог вещать от имени идола, животного или потусторонней сущности были нарасхват во всех культурах. Эту способность считали даром богов или высшим талантом, который получают только мужчины. Но все оказалось гораздо прозаичнее и в наши дни есть немало примеров, когда чревовещанием занимаются женщины. Тем не менее некий мистический налет у этого умения остался.

© Кадр из фильма «Формула любви»

Особым успехом чревовещатели пользовались в античности. Пророчица пифия, служившая посредником между людьми и богами в храме Аполлона в Дельфах, использовала именно этот трюк. Она была далеко не первой — жрецы, имеющие «говорить животом» служили при храмах Древнего Египта и Вавилона за столетия до появления Дельфийского оракула.

© Пифия в храме Аполлона в Дельфах

Говорящие животом

В наши дни чревовещание носит развлекательный характер. Обычно артист использует куклу, от имени которой произносит реплики. В современной культуре образ куклы-чревовещателя очень популярен. Часто неодушевленную игрушку режиссеры и писатели наделяют душой, памятью и характером.

Хороший артист, работающей в этом жанре, буквально творит чудеса. Кукла говорит собственным голосом, а иногда и практически одновременно с человеком. Такие дискуссии завораживают. Они заставляют зрителей погружаться в действо и многие начинают верить в то, что кукла имеет душу.

Интересно то, что и некоторые артисты после многих лет репетиций и выступлений начинают верить в то, что кукла живет своей жизнью. Поэтому даже за кулисами хозяин обращается со своим «напарником» бережно и уважительно.

Слово «чревовещание» в русском, греческом и на латыни формируется одинаково — «говорить животом». На латыни это звучит как «вентрология». На самом деле это не профессия, а мастерство управлять голосом, мышцами живота, гортанью и диафрагмой, наложенное на некоторые природные данные.

Другими словами, вентрологом может стать каждый, у кого хватит терпения на обучение. А вот хорошим вентрологом, способным завораживать своим представлением людей, только имеющий особые физические параметры. Большинство людей, потратив время и силы на тренировки, в лучшем случае смогут поразить своим умением непритязательных знакомых и родственников.

Артисты и шарлатаны

Искусством чревовещание стало лишь в 18 столетии. Тогда такие артисты начали массово появляться на ярмарках и рынках. Наибольшим спросом вентрологи пользовались почему-то в Англии. Сложно было найти в Королевстве торговую площадь, где не стоял бы балаган чревовещателя. Вокруг него всегда было много зрителей и царило веселье.

Зарабатывал хороший мастер «говорить животом» немало. Часто такие артисты со временем открывали свои театры или организовывали цирковые труппы. Но не стоит считать, что это было занятие людей из низших сословий. Среди чревовещателей были довольно известные исторические персоны.

Например, больших успехов на этом поприще достиг граф Алессандро Калиостро. Маг, целитель и великий авантюрист проводил для знатных дам и господ спиритические сеансы. Граф вещал от имени духов великих личностей и родственников присутствующих. А вот чревовещатели, работающие в развлекательном жанре, столетия назад, так же как сейчас, использовали кукол.

Чревовещатели и их помощники

Это были достаточно большие фигуры с открывающимися ртами. Это было очень важно, так как зритель должен был отчетливо видеть движение лица куклы при разговоре. В 18-19 веках искусство чревовещания не слишком активно развивалось. Представления почти два столетия проходили по простым «народным» сценариям. Но с середины 20 века вентрология начала переживать ренессанс.

Артисты этого жанра стали пользоваться огромным успехом. Их выступления были оригинальными и очень разнообразными. Звезды загорались одна за другой и некоторые из них стали всемирно известными. Одним из лучших в истории жанра считался Марьян Чайковский, он же Гарри Лестер. Артист выступал с куклой по имени «Фрэнк Байрон-младший».

Кукла однажды стала причиной скандала и суда, после чего Лестеру запретили с ней выступать. Это произошло из-за того, что во время одного из представлений от смеха умерла пожилая дама. Выяснилось, что у нее не выдержало сердце. Сначала принялись таскать по судам артиста, но потом его оправдали.

© Гарри Лестер и Фрэнк Байрон

Многочисленные свидетели подтвердили, что смертельную для женщины шутку выдал Фрэнк. У Лестера в этот момент рот бы закрыт. Фрэнка Байрона-младшего признали виновным и навсегда запретили ему выступать перед публикой.

Завещание для куклы

Другой звездой жанра был Эдгар Берген, выступавший с куклой Чарли Маккарти. Это был как раз тот случай, когда между партнерами по сцене были по-настоящему человеческие отношения. Говорят, что Берген даже включил Чарли в свое завещание и кукла получила после смерти хозяина 10 тыс. долларов.

© Эдгар Берген

Популярность Эдгара Бергена и Чарли Маккарти была настолько велика, что эту парочку пригласили вести передачу на радио. В студии чревовещатель мог расслабиться, ведь никто не следил за тем, открывает он рот или нет. Можно сказать, что это тот случай, когда уже слава работала на актеров.

Были свои знаменитости чревовещания и в России. До революции по империи гастролировал Григорий Донской. Этот артист выступал с куклой Андрюшей или с маленькой собачкой. Так как сам Донской владел вентрологией аж на пяти языках, его выступления повергали людей в шок. Позднее дело мастера продолжила его дочь Мария, а затем и внучка.

Секреты профессии

В самом начале мы говорили о том, что хороший чревовещатель получится не из каждого. Пришло время раскрыть несколько секретов этой профессии. Чтобы говорить так, чтобы все вокруг думали, что звук исходит от куклы или вообще со стороны, нужна не только практика. Нужно, чтобы человек родился с определенными физическими данными.

Основное умение чревовещателей, без которого не овладеть мастерством — это способность разговаривать через суженую щель гортани. При этом язык отводится к небу, а свои реплики говорятся на вдохе. За другого персонажа чревовещатель говорит на выдохе. Это дано освоить досконально не каждому. Но даже лучшие вентрологи признаются, что их работа требует большого напряжения. Чтобы разгрузить голосовой аппарат, многие из них вообще устраивают «немые» дни, во время которых не разговаривают сутки и более.

В мире немного профессиональных чревовещателей. А учебное заведение, где можно освоить это мастерство и вовсе одно. Находится оно в Великобритании. Те, кому не повезло стать студентом этого колледжа — самоучки. Чтобы отточить свои умения, вентрологи не только часами репетируют. Они выискивают секреты своей профессии в старинных книгах, бесконечно просматривают видео с классиками жанра.

Есть и единственный в мире Музей чревовещания. Он находится в Форт Митчел, штат Кентукки, США. Там собраны более 700 кукол из разных стран.