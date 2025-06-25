Комиссионки: как в пустыне советской торговли расцвели оазисы свободного рынка

Сегодня бывшие в употреблении, уцененные или не проданные в установленный срок вещи реализуют в магазинах секонд-хенд, иногда даже на вес. В СССР тоже были магазины похожего профиля — комиссионные. Но у них был несколько иной ассортимент и совсем другая репутация. Что из себя представляли советские комиссионки и в чем заключался секрет их огромной популярности?

© Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Считается, что комиссионные магазины появились в Союзе в конце 20-х годов. Они должны были обеспечить население страны подержанными товарами, в условиях дефицита новых. До этого с такой задачей справлялись так называемые блошиные рынки или просто барахолки. Но у них был большой минус — их не контролировало государство. Из-за этого на таких рынках процветала спекуляция и прочие виды бизнеса, считавшиеся незаконными.

В комиссионке любой мог продать ненужную вещь и купить нужную по адекватной цене. Несмотря на то что блошиные рынки искоренить так и не удалось, комиссионные магазины начали пользоваться спросом. Их услугами пользовались не только те, кто остро нуждался в недорогой продукции, но и вполне успешные по советским меркам граждане.

Что можно было купить в комиссионке

В комиссионные магазины можно было сдать не только бывшие в употреблении вещи. Попадали туда и новые, просто ненужные владельцам. Правила, утвержденные «наверху» для этих торговых точек гласили, что они обязаны принимать у населения изделия, износ которых менее 50 процентов.

Приемщики старались избегать вещей неприглядных и слишком потертых, так как продать их потом было невозможно. Но у посетителя были четко определенные права и он мог пожаловаться. Новые товары в комиссионках были представлены по тем же ценам, что и в обычных магазинах. Подержанные оценивались по степени износа, поэтому были заметно дешевле.

Что касается ассортимента, то приобрести можно было все что угодно. В комиссионных магазинах были специализированные отделы для бытовой техники, одежды и обуви, косметики и даже авто и мототехники. Приобрести там можно было что угодно, если не смущало то, что вещи были «с историей».

Этапы развития комиссионной торговли

Первые комиссионные магазины открылись вскоре после революции. По сути это был бизнес, существовавший и при Российской империи, но взятый под государственный контроль. Обилие вещей, оставшихся на руках граждан от «старого режима», гарантировало отличный ассортимент таким торговым точкам. Спрос на бывшие в употреблении изделия тогда был огромным, ведь новых страна почти не выпускала.

Но в 1936 году прошла масштабная проверка таких магазинов и ее результаты шокировали руководство страны. Были обнаружены многочисленные факты злоупотреблений и преступных действий. Конечно же, все они были направлены на обогащение руководителей, продавцов и оценщиков. В стране раскрыли целую комиссионную мафию, принесшую государству огромные убытки.

После «чистки», сопровождавшейся судами, крупными сроками и расстрелами, количество комиссионок решили сократить. В Москве могло работать не более 10 точек, в Ленинграде — 8, а в столицах республик по 5 магазинов. Изменили и правила приемки товаров. Запретили принимать продукцию кустарного производства, производственное и строительное оборудование.

Во время войны всем было не до комиссионок и снова буйным цветом расцвели барахолки. Открывшиеся после войны комиссионные магазины благополучно существовали до 1955 года. Но потом Георгия Маленкова, партийного функционера, отвечавшего за этот вид торговли, сняли с должности. Наступил кризис, магазины стали закрываться один за другим, а интерес к оставшимся сильно снизился.

Ренессанс комиссионной торговли пришелся на разгар хрущевской «оттепели». Но в 60-х годах ассортимент магазинов сильно отличался от того, что был в 50-х. В послевоенные годы люди сдавали много импортных вещей, американских, трофейных немецких. А вот вторая волна популярности такой торговли связана именно с отечественными продуктами.

Комиссионки всегда были очень востребованы. Об их популярности говорят сухие статистические данные. В 1958 году в стране работали 783 магазина. А в 1988 их было уже 3430! Впечатляющая цифра, не так ли? Но для огромной страны, изнемогающей от всевозможных дефицитов, это была капля в море. Комиссионок катастрофически не хватало даже в крупных городах.

Как наживались на комиссионной торговле

Как бы ни старались власти контролировать магазины комиссионной торговли, они всегда оставались источником легкой наживы. В среде работников этой сферы торговли было немало талантливых предпринимателей и явных жуликов. Самым простым способом получать незаконную прибыль, было занижение стоимости товара при покупке. Клиенту платили мизер, убедив его в плохом состоянии изделия, а через документы проводили все как положено. Разница шла прямиком в карман продавцам.

Часто комиссионные магазины в СССР грешили скупкой краденого. Проверить происхождение вещи практически не возможно, а иногда продавцы и вовсе работали в связке с ворами и грабителями. Поэтому милиция, расследуя очередную квартирную кражу или «гоп-стоп», проверяли не только скупщиков ворованного, но и комиссионки.

Часто «трясли» и самих комиссионщиков. Их «посадки» после проверок ОБХСС (Отдел по борьбе с хищением социалистической собственности) были обычным делом. Хорошо показал скользкого работника такого магазина в фильме Э. Рязанова «Берегись автомобиля» Андрей Миронов. А фраза «Тебя посодют, а ты не воруй», адресованная его герою тестем (А. Папанов), стала крылатой.

Особой категорией были товары кустарного производства. В СССР существовали нелегальные предприниматели, так называемые «цеховики». Эти люди тайком производили продукцию и потом ее сбывали. Производили что угодно, от комнатных тапочек и мягких игрушек до мебели и золотых изделий. Сегодня это называется бизнесом, а в Союзе считалось уголовным преступлением.

Реализовывать свою продукцию такие производители могли только на рынках и через комиссионки. Запрет 1936 года на прием кустарных товаров и меховых изделий без клейма, связан именно с этой проблемой.

Перестроечные годы и импорт

В 1986 году Министерство торговли СССР разрешило принимать товары не только у граждан страны, но и у иностранцев. Этот перестроечный закон был радостно воспринят многими работниками торговли.

С этого года в комиссионках появилось немало дефицитного импорта. Джинсы, кроссовки, свитера, аудио- и видеотехника, очки от солнца, бижутерия — товары заграничного производства, сданные настоящими и липовыми иностранцами заполонили полки магазинов. Они же наполнили карманы их сотрудников «деревянными» рублями и полновесными долларами.

В наши дни комиссионная торговля существует, но у нее точно бывали и лучшие времена. Уровень жизни наших граждан куда выше, чем советских. Радует и ассортимент товаров в обычных магазинах, благодаря которому слово «дефицит» молодежи уже не знакомо. Но этот вид торговли вряд ли полностью исчезнет, ведь комиссионки продолжают работать и в куда более успешных странах мира. Значить, на товары «с историей» как и раньше есть спрос.