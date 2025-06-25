«Обнять и плакать»: зачем молодежь достала из нафталина фразу русского классика

Выражение «обнять и плакать» сегодня используют, в основном, молодые люди, когда хотят иронично кого-то пожалеть или подчеркнуть никчемность человека или даже вещи. Можно подумать, что появилось оно с легкой подачи миллениалов, значительно обогативших великий и могучий за последние годы. Но оказывается, выражение это очень старинное, а молодежь просто достала его «из нафталина». Как оно появилось в русском языке?

© Соцсети

«Вчера нового сотрудника в отдел взяли, а он такой специалист — обнять и плакать». Выражение это можно применить к чему угодно, от человека, до продуктов питания и даже погоды. Использовали его, правда, не так часто, как сейчас, в 90-х и «нулевых», а подарил эту фразу людям еще в 19 столетии великий русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет.

Да, «обнять и плакать» — это не что иное, как строчка из его стихотворения «Сияла ночь». Чтобы был понятен контекст, в котором автор использует выражение, мы приведем его полностью:

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали Лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, Как и сердца у нас за песнию твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, Что ты одна — любовь, что нет любви иной, И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, Тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло, томительных и скучных, И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь. Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, А жизни нет конца, и цели нет иной, Как только веровать в рыдающие звуки, Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Как мы видим, никакой иронии в этих строках нет, а стихотворение вполне серьезное, даже грустное. Да и не мог Афанасий Фет шутить с такими вещами, ведь посвятил его в 1872 году 57-летний поэт любви всей своей жизни — Марии Лазич.

© Мария Лазич

Эта женщина была не только любовью, но и неизлечимой болью Фета. С Марией Лазич, дочерью разорившегося отставного генерала, поэт познакомился в молодые годы, когда после окончания университета отправился на военную службу в один из гарнизонов вблизи Херсона.

Между молодыми людьми возникли романтические чувства, но Фет, неожиданно для всех, разорвал отношения с Лазич. Выяснилось, что бывший студент, не имея достаточно средств даже для того, чтобы содержать себя, решил не связываться с бесприданницей, с которой у него не было никакого будущего.

Фет уехал из Херсона и сразу же после этого перестал писать Марии и отвечать на ее письма. При этом биографы поэта утверждают, что мужчина очень страдал от расставания с любимой, но прагматизм взял верх над чувствами. Вскоре Фет женился на Марии Боткиной — наследнице большого состояния. Полученные от супруги деньги поэт вложил в поместье в Мценском уезде и стал вести размеренную жизнь обеспеченного помещика.

Что касается Марии Лазич, то ее судьба была трагичной. Однажды она задела подолом пышного кисейного платья лампадку и оно мгновенно вспыхнуло. Пылающая как факел женщина выбежала на балкон, а затем по ступеням в сад, где потеряла сознание от боли и упала. Сильно обгоревшую Марию спасти было невозможно и после четырех дней мучений она умерла. Последней ее фразой было «Он не виноват, а я…»

Мария погибла еще до женитьбы Афанасия Фета на другой. Известие о смерти бывшей возлюбленной потрясло поэта. Он считал себя косвенным виновником случившегося, упрекал в малодушии, мелочности и жестокости. Биографы русского поэта считают, что с этого момента и до последних дней всю свою любовную лирику Фет посвящал памяти Марии Лазич. Не было исключением и грустное стихотворение «Сияла ночь», подарившее нам популярное выражение «обнять и плакать».