Половцы: какие народы сегодня могут считать себя их потомками

Половцы, или куманы, — кочевой народ, который в XI–XIII веках господствовал в степях Восточной Европы, включая территории современной России, Украины и Казахстана. Их набеги на Русь, союзы с князьями и яркая культура оставили след в истории, но после монгольского нашествия половцы словно растворились. Куда они исчезли, и какие современные народы могут считать себя их потомками?

© В. Васнецов «После побоища Игоря Святославича с половцами»

Кто такие половцы?

Половцы — тюркский народ, входивший в кыпчакскую группу. Они населяли Великую степь от Алтая до Дуная, известную как Дешт-и-Кипчак. В русских летописях их называли «половцами» из-за светлого цвета волос (от слова «полова» — солома). Это были искусные воины и наездники, жившие за счёт кочевого скотоводства и набегов. Их культура включала сложные погребальные обряды, каменные статуи («половецкие бабы») и уникальные украшения, которые находят археологи.

Куда исчезли половцы?

После монгольского нашествия в XIII веке половцы не исчезли полностью, а ассимилировались с другими народами. Часть их была покорена монголами и вошла в состав Золотой Орды, смешавшись с местными племенами. Другие бежали на запад, в Венгрию и Болгарию, где интегрировались в местное население. Третьи остались в степях, растворившись среди новых кочевых народов. Их язык и традиции постепенно растворились, но гены и культурное влияние сохранились.

Современные потомки: кыпчакская ветвь

Половцы были частью кыпчакской группы тюркских народов, и их потомки сегодня — это народы, унаследовавшие кыпчакский язык и традиции. Казахи, особенно из Среднего жуза, имеют сильную кыпчакскую составляющую, а их язык близок к половецкому, что подтверждается археологическими находками курганов в Казахстане. Волжские и крымские татары также унаследовали половецкую кровь через Золотую Орду, сохранив в своей культуре традиции коневодства и орнаменты. Башкиры, чьи племена имеют кыпчакские корни, отражают половецкое влияние в языке и фольклоре. Карачаевцы и балкарцы Северного Кавказа, говорящие на кыпчакских диалектах, частично происходят от половцев, смешавшихся с местными племенами. Ногайцы, сформировавшие орду в степях Прикаспия, также включают потомков половцев, сохранивших кочевые обычаи. Эти народы, от Казахстана до Кавказа, несут в себе генетическое и культурное наследие половцев, связывая их с историей Великой степи.

Следы в Европе: Венгрия и Болгария

Часть половцев после монгольского нашествия бежала в Венгрию, где их называли куманами. Они осели в регионах Куншаг и Надькуншаг, приняв христианство и ассимилировавшись с венграми. Сегодня венгерские семьи с фамилиями вроде «Кун» могут быть их потомками. В Болгарии половцы также оставили след, смешавшись с местным населением, особенно в Добрудже.

Генетическое наследие

Современные ДНК-исследования подтверждают, что половцы оставили заметный генетический след. Анализ захоронений в Ростовской области и на Алтае показывает, что половцы имели смешанные тюркские и европеоидные черты, характерные для кочевников Великой степи. Эти гены прослеживаются у современных татар, казахов и башкир. В 2023 году учёные из Казани обнаружили в татарских семьях маркеры, связанные с кыпчакскими племенами, что подтверждает их половецкое происхождение.