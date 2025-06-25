Жизнь — копейка: самые опасные развлечения офицеров Императорской армии

Офицерам русской Императорской армии было «ничто человеческое не чуждо». Естественно, как и все остальные люди, они нуждались в отдыхе и развлечениях. Вот только свободное время солдаты проводили за опасными играми – со смертью...

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«Русская рулетка»

Самое распространённое развлечение – «русская рулетка». Примечательно, что к России она имеет отдалённое отношение. Появилась такая игра в США, после чего распространилась по всему миру. В нашей стране такое смертельное развлечение стало популярным только в годы Гражданской войны.

Играть в «русскую рулетку» могли офицеры царской армии. Дело в том, что в 1876 году Россия закупила 130 тысяч револьверов марки Смитта-Вессона III. Предназначалось такое оружие исключительно офицерскому корпусу.

Согласно наиболее распространённым правилам, в игре участвовали шестеро игроков. Из револьвера вынимались все патроны за исключением одного. Далее каждый из участников смертельной забавы по очереди крутил барабан, подносил дуло к виску и нажимал на курок. Если игрок оставался жив, то игра продолжалась. Часто играли так до первой жертвы, реже – до определённого количества выстрелов.

Несмотря на то, что в барабане оставался лишь один патрон, по подсчётам математиков, шансы умереть довольно высоки. Но они повышались, если барабан раскручивали после каждого выстрела. Вероятность гибели первого составляла 33%, второго – уже 40%, третьего – 48%, четвёртого – 57%, пятого – 69%, а шестого – 83%. Если же в «русской рулетке» делался только один круг, то шансы выжить у всех игроков составляли 17%.

Не обходилось и без жульничества. Шулера, желая продемонстрировать свою смелость и фатальное везение, использовали для игры револьвер системы Нагана. Если в привычном револьвере барабан прокручивался с щелчком, то в нагане свободно. По законам физики, единственная пуля в барабане при раскрутке непременно будет оставаться в его нижней части, а не у дула.

«Кукушка»

Во время Первой мировой войны офицеры любили поиграть в игру под названием «кукушка». Игроки на закате собирались возле стоявшего в отдалении сарая, заброшенного дома или хлева и бросали жребий. Таким образом они выбирали, кто же из них будет «кукушкой».

Распределив роли, игроки заходили в тёмное помещение и разбредались в разные стороны. В кромешной тьме, офицер, назначенный «кукушкой», куковал, объявляя тем самым начало игры. В него стреляли. Он замолкал, и менял место расположения, после чего вновь куковал.

Игра продолжалась либо до рассвета, либо до тех пор, пока «кукушка» оставалась жива. По статистике, кстати, кукующим офицерам удавалось чаще выживать, нежели их товарищам, гибнущих от шальных пуль.