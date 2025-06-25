Чайки распугали почтальонов в Англии

В Великобритании атаки чаек срывают график почтальонов, которые вынуждены отменять доставки из-за опасений за свою безопасность. Об этом сообщает Daily Mail.

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Агрессивные чайки стали настоящей проблемой для почтальонов и жителей британского города Лискерд, графство Корнуолл. В период гнездования, который длится с апреля по июль, птицы активно защищают свои гнезда и нападают на всех, кто приближается к домам, включая сотрудников Royal Mail (Королевской почты. — прим. ред.). Почтальоны вынуждены отменять доставки из-за опасений за свою безопасность, что неизбежно приводит к задержкам писем и посылок.

Royal Mail рассылает адресатам официальные письма с предупреждением о возможных сбоях и предлагает альтернативы: хранить почту в отделении или перенаправлять ее на другой адрес, где нет чаек. В компании подчеркнули, что неготовы рисковать безопасностью сотрудников, и принесли извинения за неудобства.

Тем временем жители Лискерда предлагают раздать почтальонам защитные шлемы, надевать шляпы или использовать зонты, чтобы отпугнуть птиц. Согласно британским законам, чайки и их гнезда находятся под охраной, поэтому проблему решить пока не удается, и жителям города приходится терпеть неудобства до тех пор, пока птенцы не вырастут и не покинут гнезда.