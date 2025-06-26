Секреты семейных империй: как богатейшие люди сколотили баснословные состояния

Когда речь заходит о самых богатых людях мира, на ум приходят такие имена, как Илон Маск, Бернар Арно или Джефф Безос. Однако по сравнению с ними эти семьи — настоящие титаны. Их фамилии не мелькают в прессе, а состояние копилось десятилетиями.

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Семья Аль Сауд

Они не входят в список Forbes, но их состояние оценивается триллионами. Династия правителей Саудовской Аравии по праву считается одной из богатейших.

Основным источником прибыли семьи является нефть, а крупнейшую нефтедобывающую компанию Saudi Aramco часто за глаза называют «дойной коровой» династии.

Ежегодно она приносит правителям десятки миллиардов долларов.

При этом богатеи не забывают об инвестициях. Они щедро жертвуют средства в технологии, недвижимость, туризм и спорт, медиа и получают неплохие дивиденды.

Однако в их богатой жизни не все так просто. Семья Аль Сауд обладает абсолютной властью в стране. Она контролирует все финансовые потоки.

Всего в круг семьи входит порядка 15 тысяч человек и только 2 тысячи из них участвуют в распределении богатства и управлении важными финансовыми потоками.

Династия Уолтон

Наследники основателя Walmart по праву считаются самыми богатыми в сфере частного капитала. Семья владеет крупнейшей сетью розничной торговли.

Ее состояние, по данным открытых источников, составляет 250 миллиардов долларов. Члены семьи владеют акциями компании, инвестируют в фонды и недвижимость.

© Основатели династии Сэм и Элис Уолтон

7 членов семьи уже много лет не покидают список Forbes. Несмотря на то, что семья старается не афишировать своё богатство, их бизнес влияет на жизни миллионов человек в мире.

Они дают не только рабочие места, но и возможность стать их партнерами.

Семья Мердок

Состояние этой династии оценивается в 17 миллиардов долларов. Медиамагнат Руперт Мердок — владелец компаний News Corp и 21st Century Fox. Он контролирует телевидение, газеты и интернет-платформы в Америке, Австралии и Великобритании. От разных браков у мужчины шестеро детей, которые входят в круг доверенных лиц.

© Руперт Мердок с сыновьями

В последние годы жизнь 92-летнего богача становится достоянием светской хроники не из-за внушительного состояния, а скандалов.

В 1999 году Мердок заявил, что убедился в своем бессмертии после победы над раком простаты. Для него не секрет, что дети давно ведут борьбу за его внимание и наследство.

Сам медиамагнат однажды признался, что специально стравливал наследников. Ему было интересно посмотреть на борьбу за призрачную власть.

Несколько лет назад Мердок назвал Дональда Трампа худшим президентом Америки. После этого акции его компаний стремительно полетели вниз, а общественность стала привлекать личная жизнь богача.

Семья Дюма

Эта династия на протяжении шести поколений успешно управляет модным домом Hermes. Вся власть уже много лет сконцентрирована в руках двух братьев: Пьера-Алексиса и Акселя Дюма.

После того, как модный бизнес стал приносить приличный доход, а состояние здоровья требовало отдыха и покоя, Эмиль Эрме передал свое детище в руки зятя Робера Дюма.

© Пьер Алексис, Роберт Чавес и Аксель Дюма

После смерти Робера за дело взялся его сын Жан-Луи. Вдохновлённый модой, он смог увеличить прибыль с 82 до 446 миллионов долларов в год. В 2013 году предприниматель решил отойти от дел и передал владение в руки сына и племянника.

Мужчины не разочаровали родственника, и сегодня состояние семьи Дюма оценивается в 94,6 миллиарда долларов.

Ротшильды

Династия банкиров давно у всех на слуху. Ее глава Джейкоб Ротшильд прожил 87 лет. За свою долгую жизнь он успел сколотить не только огромное состояние, но и стал героем многочисленных политических скандалов.

До сих пор неизвестна точная сумма состояния семьи. При этом в мировом сообществе не утихают слухи о влиянии династии на экономику всего мира.

© Семья Ротшильдов, 1990-е

Джейкоба Ротшильда не стало в феврале прошлого года. Делами семьи занялись его дети. Известно, что они владеют акциями многих мировых компаний, в том числе «Сбера» и «Новатек».

Секреты семейных империй

Социологи утверждают: ничего загадочного в состоянии богатейших семей мира нет.

Весь их капитал движется только внутри династии через фонды и трасты. При этом богатство разделено и в случае форс-мажора страдает лишь небольшая его часть.

Немаловажными на протяжении десятилетий остаются идеология и уровень образования в семье. Чтобы дети стали достойными наследниками, им необходимо много и усердно учиться, постигать точные науки и быть сторонниками мышления старших в семье.

Самые богатые люди мира ведут непубличный образ жизни, однако их влияние на судьбы людей неоценимо. Они управляют не только компаниями, но и политикой. При этом мыслят они не на годы, а на поколения вперёд.