На улицах Москвы появились домогающиеся мужчин сторонницы «гуру соблазнения»

На улицах Москвы появились домогающиеся мужчин сторонницы блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), называвшего себя «гуру соблазнения». Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Согласно сообщению, группа девушек таким образом якобы решила отомстить за выходки учеников Лесли. Однако оказалось, что за этим стоит участница его женского клуба, а за подготовку этого отвечал сам Кириллов.

До этого «гуру соблазнения» склонял последователей совершать в отношении москвичек действия сексуального характера, что снималось на видео.

Ранее в Дмитрове был задержан домогавшийся 10-летней школьницы учитель физкультуры. В его отношении было возбуждено уголовное дело.