Какое место на побережье Черного моря считается самым опасным

Чёрное море манит туристов лазурной водой, тёплыми пляжами и живописными пейзажами, но под его гостеприимной поверхностью скрываются опасности, о которых знают не все. От ядовитых рыб до смертоносных течений и экологических угроз — Чёрное море таит множество рисков. Но есть ли на его побережье место, которое считается самым опасным?

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Остров Суджук: ловушка отбойных течений

Спасатели и местные жители называют самым опасным местом на Чёрном море участок между островом Суджук и Суджукской косой в Новороссийске. Этот узкий промежуток, соединяющий два городских пляжа — Алексино и Суджук, — известен своими мощными отбойными течениями, или «тягунами». Эти течения возникают, когда волны, ударяясь о берег, создают обратный поток, утягивающий пловцов в открытое море. По данным спасателей, ежегодно здесь происходят трагедии, особенно с туристами, которые игнорируют предупреждения или переоценивают свои силы. Бетонная дорожка, ведущая к острову, — остатки старого мола — добавляет опасности: люди пытаются по ней дойти до острова, но скользкие камни и сильные волны часто приводят к падениям и травмам.

Сероводородная угроза: глубины моря

Чёрное море уникально своей структурой: ниже 150–200 метров начинается бескислородная зона, насыщенная сероводородом — токсичным газом с запахом тухлых яиц. Это делает его крупнейшим в мире сероводородным водоёмом. В 1927 году у берегов Крыма землетрясение вызвало выброс сероводорода, который самовоспламенился, нанеся ущерб и унеся жизни. Учёные предупреждают, что подобная катастрофа возможна снова, особенно у побережья Кавказа, где тектоническая активность выше. Хотя эта угроза касается глубин, сильные штормы или сейсмические толчки могут поднять газ к поверхности, создавая риск для прибрежных зон.

Ядовитые обитатели: морской дракончик и скорпена

Чёрное море не изобилует акулами-людоедами, но его фауна может быть опасной. Морской дракончик — небольшая донная рыба с ядовитыми шипами на спинном плавнике и жабрах — считается самой опасной. Укол вызывает сильную боль, лихорадку, а в редких случаях — паралич или даже летальный исход. Черноморская скорпена (морской ёрш) также опасна: её яд вызывает воспаление и аллергические реакции. Скат-хвостокол, или морской кот, обитающий у дна, может нанести болезненные уколы ядовитым шипом. Эти рыбы чаще встречаются у диких, малонаселённых берегов, но в сезон штормов могут приближаться к курортам.

Штормы и сейши: сила стихии

Чёрное море известно штормами, особенно зимой, когда волны достигают 6–8 метров. В бухтах, таких как Новороссийская, возникают сейши — стоячие колебания воды с амплитудой до 50 см, которые могут внезапно затянуть пловцов под воду. Отбойные течения, как в районе Суджука, усиливаются во время штормов, делая купание смертельно опасным. Спасатели отмечают, что даже опытные пловцы не всегда справляются с такими потоками.