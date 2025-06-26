Легенда о крысолове: как реальный случай превратился в сказку

Легенда о крысолове – одна из самых знаменитых в мире. Известной на весь мир ее сделали братья Грим, превратив в сказку. Но схожие существуют во многих странах Европы – во Франции, Ирландии, Австрии, различных частях Германии. Но только одна из них попала в историческую хронику и имеет четкую дату – 26 июня 1284 года. Это рассказ о Гамельнском Крысолове.

Именно в этот день 741 год назад из немецкого города Гамельна (Хамельна) пропали 130 детей, которых увел никому неизвестный человек. Для горожан такое событие стало настоящим потрясением, которое не забывалось и в последующие века.

Даже оказалось точкой отсчета времени, люди так и говорили о каком-нибудь событии: «Это случилось через столько-то лет как пропали наши дети». Но крыс в рассказах того времени не было, они появятся сильно позже и станут элементом приукрашивания (и завистливой мести) явно реальных событий.

По более поздней легенде и сказке город Гемельн наводнили крысы, и никто не знал как от них избавиться. Тогда в город пришел некий человек в пестрой одежде и пообещал это сделать за вознаграждение. Магистрат согласился. Заиграв на серебряной флейте, человек зачаровал крыс, и они ушли вслед за ним.

Но избавившись от напасти, горожане отказались выдать обещанное вознаграждение. Тогда флейтист снова заиграл, но зачарованными оказались уже дети. Они ушли вслед за ним и их больше никто не видел. Но трое вернулись – один оказался слепым, второй глухим, третий хромым. Потому и не могли идти со всеми. Но у куда их увели сказать тоже не могли.

© Город Гамельн. Около 1662 г.

Гамельн – старинный город в восточной Вестфалии, первое письменное упоминание о нем относится к 851 году. Сейчас это небольшой городок с примерно 60 тысячами жителей. Но в Средние века входил в Ганзейский союз и был очень богатым. Здесь торговали зерном, предполагают, что крысы в легенде впоследствии появились именно благодаря этому обстоятельству.

В городе велась своя хроника, вот в ней под 1375 годом и была запись о пропавших детях.

«В 1284 году в день Иоана и Павла, что было в 26 день июня, одетый в пеструю одежду флейтист вывел из города сто и тридцать рожденных в Гамельне детей на Коппен близ Кальварии, где они и пропали».

Святые Иоан и Павел были мучениками, погибшие в Риме 26 июня 362 года, к празднику апостолов Петра и Павла отношения не имеют. Наверное, стоит уточнить этот момент, чтобы не возникло путаницы.

На протяжении веков эта запись была основным свидетельством. Но уже в XX американский исследователь Шейла Харти обнаружила еще одну, датированную 1384 годом. Она повторяла ту же самую фразу, но начиналась со слов «Сто лет назад пропали наши дети».

Но и это еще не все. В Гамельне есть старинный дом, здание городской ратуши. Ее фасад был возведен в 1603 году. Но такие общественные здания, которые продолжают функционировать, периодически ремонтируют. И вот в какой-то момент было обнаружено, что значительная часть дома построена гораздо раньше.

Проведенные исследования позволили определить время – это XIII век. То есть как раз период, когда случились описываемые события. И вот в этой части ратуши в начале XX века находят третье свидетельство – табличку, где содержится ровно тоже описание, что и в хронике. Только в конце есть уточнение – дети исчезли на горе Коппен в глубине земли.

© Дом Крысолова. Гамельн

Эту табличку очистили, позолотили и повесили на дом, где нашли. С тех пор он получил название «Дом Крысолова», там же располагается и небольшой музей.

Существовало и четвертое свидетельство. Это витраж церкви Маркеткирхен – Рыночной церкви. Она была построена в 1300 году. Там был изображен флейтист в пестрой одежде и дети в белом. А между ними три оленя.

Но вот сам витраж был утерян в 1660 году. Однако сохранились письменные описания сюжета. Кроме того, барон Августин фон Мёрсберг сделал рисунок с этого витража, и он сохранился. По нему будет создан новый. Также стоит отметить, что в хрониках соседних городов, начиная с XV века также появляются записи о событиях в Гамельне. И там тоже нет крыс.

Так что же случилось на самом деле? В реальности события у исследователей сомнений практически нет – уж больно много свидетельств. В той же хронике не обнаружено ни одной выдумки.

Да и центральная улица города, по которой ушли дети, на протяжении веков носит название Бунгелозенштрассе – улица Молчания. На ней с древних времен запрещено проводить увеселения и играть музыкантам.

Версий приводится множество.

XIII век знаменит Детским Крестовым походом. Это когда 20 тысяч детей со всей Европы собрались и пошли в Святую землю, поскольку считалось, что лишь чистые детские души могут освободить Иерусалим.

Большинство из них погибли в пути, а остальные оказались обмануты и проданы в рабство на невольничьих рынках. Стоит заметить, что детей агитировали некие вербовщики, они использовали музыкальные инструменты созывая народ, что объясняет наличие флейтиста. Эту версию можно было бы принять, но сам поход случился в 1212 году, за 72 года до описываемых событий.

Еще одна версия – чума. А флейтист в пестрых одеждах как олицетворение ее – на теле больного появляются цветные пятна. Но она была в 1349 году. И явно на памяти поколения человека, записавшего в хронике «Сто лет назад…» не сходится.

Еще одна версия – эмиграция. В описываемое в хронике времени исчезновения детей началось расселение немцев на восток. А одним из ярых сторонников колонизации был местный граф Николас фон Шпигельберг.

Вот он вполне был в состоянии организовать переселение детей, причем не уведомив их родителей. Тогда флейтистом мог выступить его вербовщик или даже сам граф в богатых одеждах.

Намеком на эти подозрения могли стать олени на витраже в церкви – три оленя были изображены на гербе графа. Отмечают и такое обстоятельство, что в Польше имеются фамилии «Гамелин», «Гамелинк» и «Гамель», которые с большой вероятностью указывают на происхождение предков их современных носителей.

И самая последняя по времени обоснованная версия выдвинута немецкой исследовательницей Вальтраут Веллер. Она предполагает, что дети могли погибнуть в ущелье от оползня. Как раз у горы Коппен ежегодно отмечали праздник, который в те времена сохранился еще с языческих времен. Что-то вроде нашего Ивана Купала.

И вот детишки, ведомые неким празднично одетым музыкантом, и могли оказаться жертвами оползня. Они там не редки и поныне. Тогда станет понятной фраза на табличке, что их поглотила гора. Подтвердить эту версию могли бы раскопки, но на них так и не удалось собрать денег.

Кроме этих версий существует и множество других, от экзотических, до вполне правдоподобных. Навроде болезни известной как «Пляска святого Витта». Она появилась в Средние века и потом загадочно и внезапно исчезла.

По описаниям, похоже, поражалась центральная нервная система, человека начинало корежить как в танце. Что-то вроде эпилепсии. И он «плясал» пока не падал от изнеможения. При этом часто мог отправиться, «приплясывая» в другую местность. Известны описания, когда больные дети вот так доходили от одного города до другого.

Одним словом, что случилось в Гамельне 740 лет назад мы не знаем. Но это один из немногих случаев, когда легенда и сказка имеют свое реальное подтверждение. Ну а крыс гамельтонцам потом приписали позже – соседи завидовали богатым ганзейцам и считали жадными. Вот, похоже, и не упустили случая вставить «шпильку», когда легенда начала свое хождение.