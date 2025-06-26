Народные приметы: что надо сделать 27 июня, чтобы улучшить жизнь

В православном календаре это день пророка Елисея. В народном календаре - Евсея Гречкосея.

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В этот день было принято освящать одежду, чтобы она не принесла несчастье своему владельцу. Делали это так: одежду стирали, потом окропляли святой или крещенской водой, сушили на ветру. Считалось, что так все печали, болезни и невзгоды уйдут. Связано это было с тем, что многие верили, что одежда накапливает энергетику своего владельца. Чтобы вылечить больного, одежду его вешали на придорожные кресты, потом протаскивали через расщепленный ствол дерева, а далее - бросали в родник. Потом одежду сушили на ветру, и после этого болезнь, как считалось, должна уйти.

В эту дату нельзя рассказывать о себе, делиться планами на будущее. Считалось, что ничего из сказанного не исполнится, а все хорошее - исчезнет. В этот день запрещалось бездельничать, чтобы не обнищать. Строго в этот день относились к еде: нельзя было переедать или недоедать. Все это сулило голод к концу лета.

Запрещено в этот день было пользоваться расческой, верили, что, причесав волосы, их можно потерять.

Если стоит сухой и солнечный день - гречиха уродится. Дождь пошел, значит, лить будет неделю. Коршуны в небе парят - день будет ясный, а утки не крякают - резко погода испортится. Звезды на небе блестят - к жаре, мерцают - к грозе.