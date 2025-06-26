История интимного портрета самой могущественной королевы мира

Викторианская эпоха ознаменовалась расцветом искусств и подарила нам много прекрасных произведений живописи, скульптуры, литературы и музыки. Портрет королевы Виктории, заказанный ею для мужа, стал одним из шедевров эпохи, но тщательно скрывался от публики. Что такого было на этом полотне, которое в королевской семье 150 лет считали интимным?

В истории Британской империи викторианская эпоха считается прекрасным и противоречивым периодом. Это было время жестких пуританских нравов и скрывавшегося за ними невероятного разврата. Это период, когда обнаженное плечо на портрете считались эротикой, но родители запросто могли продать ребенка в публичный дом.

Это время получило название в честь королевы Виктории, правившей страной 63 года. Эта женщина была прародительницей многих европейских королевских династий и талантливым политиком. А еще королеву отличало то, что она вышла замуж по любви, что было немыслимо в те времена.

Решительная Виктория сама сделала предложение будущему супругу Альберту, который, кстати, был ее двоюродным братом. Это произошло в 1839 году, когда она уже два года находилась на престоле. Брак продлился 20 лет и в нем родились 9 детей. Жизнь королевской семьи сковывалась множеством протоколов, но находилось в ней и место для милых непристойностей.

© Портрет королевской семьи

Нескромный портрет королевы

Одной из королевских шалостей стал портрет Виктории, который считается интимным. Его королева заказала специально для супруга на его 24 день рождения. Для середины 19 столетия это было невероятно откровенное изображение и видеть его могли немногие. Впервые широкой публике картину показали только через 150 лет и многие остались в недоумении.

© Фотопортрет Виктории и Альберта

Заказ королевы Виктории выполнил блестящий немецкий живописец Франц Ксавер Винтерхальтер. Он считался лучшим портретистом того времени и написал портреты многих европейских монархов. Картина украшала личный кабинет Альберта в Виндзорском замке. Так король всегда мог видеть свою обожаемую супругу, с которой его часто разлучали государственные дела.

© Тот самый интимный портрет королевы

Что же было на интимном портрете самой могущественной королевы мира? С точки зрения современного человека ничего особенного. Молодая женщина на нем была изображена по пояс, в расслабленной позе, откинувшись на алые подушки. Ее плечи обнажены, а волосы распущены — именно из-за этого картина предназначалась «не для всех».

Альберт умер от брюшного тифа в 1861 году. Виктория так и не оправилась от потери любимого и до конца своих дней носила по нему траур. Она редко появлялась в Лондоне, обосновавшись в Виндзорском замке, где прошли самые счастливые годы ее жизни. Королеву даже прозвали «виндзорской вдовой». Виктории приписывали множество романов, в том числе со слугами, но все они остались на уровне слухов.