«Последняя тайна» Пугачевой: как разошлись пути-дороги Поэта и Примадонны

За свою многолетнюю творческую жизнь поэт-песенник Илья Резник написал сотни эстрадных шлягеров для самых известных и популярных эстрадных исполнителей. И только с одной певицей у него получился многолетний устойчивый союз. Легендарная Алла Пугачева на протяжении ряда десятилетий была обожаема публикой, в том числе за счет «резниковских» песен. Никто даже представить не мог, что однажды этот тандем не просто рухнет, а закончится настоящей войной Примадонны с главным автором ее песен. О том, почему Резник и Пугачева вдруг так резко прервали не только творческое, но и личное общение, - в нашей статье.

Разошлись пути-дороги…

Илья Резник в особом представлении не нуждается. Народный артист России, почетный член Российской академии художеств, кавалер орденов Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» он давно снискал славу мастера эстрадного пера. Ведь его песни вот уже более полувека распевает вся страна.

А еще Резник – настоящий патриот России, который никогда не оставлял ее. Наоборот, всячески поддерживал и словом, и делом. Чего стоит его знаменитая песня «Служить России суждено тебе и мне», которую, кстати, он сам весьма неплохо исполняет. Хотя и отдает предпочтение профессиональным певцам.

В разные годы его шлягеры пели Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Эдита Пьеха, Валерий Леонтьев, Евгений Мартынов, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуле, Маша Распутина, Филипп Киркоров и другие эстрадные звезды. Однако больше остальных повезло Алле Пугачевой. Песни Резника, бесспорно, добавили будущей Примадонне и популярности, и зрительской любви.

Поклонники не представляют репертуар любимой певицы без таких песен Резника как «Старинные часы», «Балет», «Сними меня, фотограф», «Делу время», «Без меня», «Звездное лето», «Три счастливых дня», «Как тревожен этот путь» - всего и не перечислишь.

Казалось бы, этот устоявшийся тандем навсегда, однако под Луной, как известно, ничто не вечно. После того, как Пугачева сделала свой выбор и уехала из страны вслед за мужем-иноагентом, их пути с Резником разошлись. Однако окончательную точку в многолетних профессиональных и дружеских отношениях поставила Примадонна, в прошлом году приславшая Резнику смс-сообщение весьма неприятного содержания.

«Говорю то, что думаю»

Предыстория такова. Прошедший год, как известно, для Пугачевой выдался юбилейным. 15 апреля народная артистка СССР, обладательница трех орденов «За заслуги перед Отечеством» отметила 75-летие. Накануне этой даты известный актер и блогер Станислав Садальский задумал собрать для Аллы Борисовны с бывшей Родины видеопоздравления.

Естественно, что одним из тех, к кому он обратился, оказался Резник. Илья Рахмиэлевич, как сам рассказал «Московскому комсомольцу», написал четверостишие о том, что «наши пути разошлись». Садальский записал и… выложил видео в соцсети, хотя, как заверяет поэт, обещал только отправить Пугачевой. Как только видеопоздравление появилось во Всемирной паутине, на Резника обрушилась настоящая волна хейта.

«Ветераны СВО, бойцы начали писать комментарии, звонить моей жене Ире. Они говорили: «Мы понимаем, что Пугачева – это огромная часть вашей прошлой жизни, личной и творческой. Но как же так? Вы 20 000 сборников молитв «О воинах Земли русской» для фронта отправили и поздравляете жену иноагента с праздником?» - вспоминает Резник. - Мне пришлось, как мальчику, объясняться. Садальский обиделся, написал: «Илюша испугался». Кого мне бояться в этой жизни? Шоу-бизнес? Мне 87 лет и у меня есть, как в старом анекдоте, один недостаток: «Я говорю то, что думаю».

Естественно, все это дошло до Аллы Пугачевой, которая не придумала ничего лучше, как отправить бывшему соавтору обидную «смску». В ней она, по словам Резника, назвала его «трусом и предателем» и посоветовала «написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную как удобненько».

Впрочем, слышать подобного рода оскорбления от тех, кому он помог в свое время удержать зрительскую любовь, не впервой. Так, однажды «король эстрады» Филипп Киркоров публично назвал его «Иудой» только за то, что Резник открыто выступил в поддержку прилюдно оскорбленной певцом журналистки Ирины Алоян. Та же самая Лайма Вайкуле, которую Резник с композитором Паулсом буквально вывели на большую сцену, не единожды высказывала в их адрес неприятные слова.

© Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Две бывшие главные певицы Ильи Резника // Соцсети

«К сожалению, Вайкуле оказалась «Фомой, не помнящей родства». Бог ей судья, как и всем этим так называемым бывшим звездам. Они уже в прошлом, - заявил журналистам Илья Резник. - После того, как я пришел к Господу, принял православное крещение и пытаюсь воцерковляться, я пересмотрел свои взгляды на многие моменты. Я уже ни на кого не обижаюсь. Я простил все обиды, нанесённые мне моими певицами. Простил их неблагодарность».

Действительно, в последние годы, отойдя от шоу-бизнеса, Илья Резник посвятил себя духовной поэзии (уже написал четыре тома), а также «Истории государства Российского в стихах» (три тома). В 2022 году он поддержал политику российских властей в отношении Украины и отказался от звания народного артиста этой страны из-за произошедшего там «фашистского переворота». Резник искренне считает, что «наш президент, наша армия спасают страну от фашизма». Таким вот достойным человеком оказался главный автор той певицы, которая предпочла смотреть на ныне происходящее в мире иначе…