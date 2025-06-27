Самая редкая кошка в мире попала в фотоловушку

Дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» Приморского края. Снимок публикует Telegram-канал природоохранной организации.

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Камера сняла самца Leo 169M.

«Красивый, уверенный в себе, с крепким телосложением — настоящий хозяин своей территории», — отметили авторы публикации.

В заповеднике рассказали, что этот представитель самого редкого вида кошек в мире часто попадает в объективы фотоловушек и на снимках всегда в отличной форме.

Leo 169M хорошо охотится, он сыт и здоров, а иногда даже обнюхивает технику, проявляя свойственное леопардам любопытство.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» заметили гималайского медведя. «Лунный» хищник показался на одной из фотоловушек.