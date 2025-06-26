«Война теней»: тайное соперничество между Россией и Британией

Россия и Великобритания никогда открыто между собой не воевали. При этом на мировой арене интересы двух государств часто пересекались, что приводило к масштабным геополитическим противостояниям – так называемым войнам теней. Одной из сфер интересов долгое время была Центральная Азия.

Персия

В XVI веке Англия предприняла попытку подчинить Московское царство своим экономическим интересам и найти материковый путь в Индию. Через несколько десятилетий британцы поняли, что более надёжная дорога к цели ведёт по морю, поэтому на некоторое время в Великобритании про Россию забыли.

Азия быстро стала важным торговым регионом для Англии и главной её колонией. Как раз в это время внимание на него обратил Пётр I, поставивший конкретную задачу – проложить в Европу торговый путь, который бы способствовал обогащению империи. Но настоящее покорение Средней Азии русскими началось только в XIX столетии. К этому моменту Англия уже чувствовала себя там полноправной хозяйкой. Особенно британцы тревожились за судьбу Индии – «самого дорогого бриллианта в короне Её Величества».

В начале XIX века под российский протекторат перешли Мингрелия, Имеретия и Гурия. В ответ Персия по указу Англии объявила России войну. К 1812 году стало очевидно – русские в этом военном конфликте возьмут верх. Тогда англичане поспешили выступить посредниками в мирных переговорах. Согласно Гюлистанскому миру, заключенному в 1813 году, Персия признавала отход к Российской империи значительных областей Закавказья, а также право России на свободную торговлю в регионе.

Очередной попыткой затормозить продвижение Российской империи на юг стала Русско-персидская война 1826-1828 годов. После поражения Персии России отошли территории современных Армении и Азербайджана, а русские купцы получили право торговать на всей территории Ирана.

Афганистан

Ближе к середине XIX века зоной столкновения интересов стал Афганистан.

В 1834 году эмир Дост-Мухаммед отправил в Россию посольство с просьбой о помощи. Но достичь с афганским правителем выгодных соглашений пронырливые англичане помешали. В результате началась британская оккупация Афганистана, которая продлилась три года.

С середины позапрошлого столетия Россия стала подчинять себе всё новые и новые земли в Средней Азии. Так, российская корона присоединила Кокандское, Хивинское и Бухарское ханства.

Такое положение дел явно не устраивало британцев, и в 1878 году началась вторая англо-афганская война. Британцам удалось сделать так, чтобы все политические и торговые решения Афганистан изначально согласовывал с Лондоном.

Далее «яблоком раздора» между двумя империями стал оазис Пенджде. В марте 1885 года британское правительство потребовало от России передать его вместе с прилегающими территориями Афганистану, что русские делать категорически отказались.

Российско-британский конфликт удалось уладить дипломатическим путём. Вскоре в Афганистане вспыхнуло очередное восстание, после которого англичане покинули регион.

Тибет и Кашгария

Британцы переключились на Индию. Английские власти призвали в колонию 70 тыс. резервистов, а парламент выделили 11 млн фунтов стерлингов на военные расходы. Начались переговоры с Турцией о пропуске британских кораблей.

Естественно, укрепление позиций Британии в регионе было не выгодно России. Чтобы этого не произошло, Петербург через посредничество Австро-Венгрии и Германии потребовал от Стамбула не допустить пропуск английских судов через проливы. А чтобы отрезать путь Британии к России через Балтику министр иностранных дел Николай Гирс добился нейтралитета Дании и Швеции. К тому же у Англии из-за ситуации с Египтом резко испортились отношения с Францией. Лондону ничего не оставалось, кроме как признать Пенджде российским владением.

В начале XX века интересы Великобритании и России столкнулись в Тибете и Кашгарии. Прибрать к рукам Кашгарию англичанам не позволили, а вот Тибет всё же оказался оккупирован британскими войсками. Впрочем, чувствовали себя как дома они там не долго. В дело вмешался Китай.