Сколько советских людей немцы угнали в рабство

Зимой 1941 года немецкое командование осознало, что их первоначальный план «блицкрига» провалился. Тогда поступил приказ использовать рабочую силу из СССР на территории Германии. За короткий промежуток времени на германской земле оказались тысячи остарбайтеров – рабочих с Востока.

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Возрождая рабство

Германские пропагандисты преподносили такое перемещение рабочей силы как добровольный акт. Жители Украины, Белоруссии и России должны были считать, что остарбайтеры едут в Германию для того, чтобы помочь немцам бороться с большевиками. Через некоторое время угнанные рабы становились героями документальных фильмов, в которых рассказывали, как же замечательно им живётся в городах и сёлах Баварии, Саксонии и других немецких земель.

На самом же деле Гитлер таким образом начал реализовывать проект по колонизации восточных земель. В случае победы плодородные земли на Украине и на побережье тёплых морей планировалось раздать немцам. Работать же на них должны были эти самые рабы, то есть унтерменши.

Но существовала польза от остарбайтеров «здесь и сейчас». Мужчины ушли на фронт, а поэтому работать на заводах, фабриках и фермах было некому.

Согласно планам немецких властей, в Германию требовалось угнать примерно 15 миллионов рабочих из СССР. К осуществлению задуманного фашисты взялись с особым рвением. Только в феврале 1942 года угоняли по 8-10 тысяч человек ежедневно.

Дома лучше

По обращению с остарбайтерами разработали специальную инструкцию. Одно из его поколений гласило:

«Все рабочие должны получать такую пищу и такое жильё и подвергаться такому обращению, которые бы давали возможность эксплуатировать их в самой большой степени при самых минимальных затратах».

Но из 5 миллионов человек, угнанных в рабство, до конца войны дожили меньше половины…

Условия, в которых остарбайтерам приходилось жить и трудиться, мало чем отличались от условий обычного концлагеря для военнопленных. Естественно, рабочие пытались бежать. Проще это было сделать тем, кто попадал на фермы.

В спасении советских людей огромную роль сыграли партизаны. Только в Ленинградской области они смогли сорвать отправку в Германию 400 тысяч человек. Партизаны устраивали диверсии на железнодорожных путях, останавливая вагоны с «живым товаром», следующим в Германию, и отправляли спасённых в свои лесные лагеря.

Возвращать остарбайтеров обратно начали после входа советских войск в Германию.