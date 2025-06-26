Женщина поймала рыбу длиной 188 сантиметров, но осталась без денег

Женщина, поймавшая самую большую рыбу во время соревнования рыболовов в штате Аляска (США), осталась без приза по нелепой причине: она думала, что у нее нет шансов на победу и не стала покупать билет. Об этом сообщает KTUU.

© Lenta.ru

Лорне Иллинворт удалось вытащить из воды палтуса размером больше себя.

«Мы не понимали, насколько он велик, пока не подтянули его к лодке и не увидели, как он приближается к поверхности, — утверждает ее муж. — Видна была только огромная раскрытая пасть поднимающейся рыбы».

Длина палтуса составила 188 сантиметров, а вес — 71,6 килограмма.

Женщина поймала рыбу во время соревнований Halibut Hullabaloo. Участник с самым крупным уловом получает тысячу долларов (78 тысяч рублей), а главный приз составляет 10 000 долларов (780 тысяч рублей). Поскольку у Иллинворт не было билета, ей не досталось ни того, ни другого. Деньги в итоге получил другой рыбак, который поймал палтуса весом 63,5 килограмма — на восемь килограммов меньше, чем у Лорны.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вирджиния рыболов поймал полосатого окуня рекордных размеров, но не стал регистрировать достижение, чтобы сохранить рыбе жизнь. Его улов весил 10,6 килограмма.