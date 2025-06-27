Кровавые деньги: как майор милиции кошмарил столицу Урала

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили расследование уголовного дела в отношении Владислава Соболя — лидера банды милиционеров, которая на рубеже 1990-х и 2000-х годов держала в страхе столицу Урала. По версии следствия, майор Соболь, который возглавлял отдел по борьбе с наркотиками, решил подмять под себя торговлю запрещенными веществами в городе и не колеблясь расправлялся со всеми, кто вставал у него на пути. Майор оказался за решеткой в далеком 2006 году — он попался на сбыте крупной партии героина, — но почти 20 лет спустя следователи сумели доказать его причастность к 11 жестоким расправам, за которые теперь ему предстоит ответить в суде. Историю группировки милиционеров и их темных дел вспомнила «Лента.ру».

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19 октября 1999 года. Свердловская область. На лесной поляне среди уральской тайги стоит внедорожник, рядом с которым курят трое крепких мужчин. Перед ними на коленях стоят еще двое. Они обнажены по пояс, а их руки связаны, на телах видны следы жестоких пыток.

Один из мужчин, стоящих у джипа, снимает брючный ремень, делает из него петлю, заходит за спину одного из пленников и накидывает ему на шею. Петля затягивается, несчастный хрипит, бьется в агонии и вскоре затихает. «Братцы, не надо!» — кричит его товарищ по несчастью, однако его участь уже предрешена.

Отправив обоих на тот свет, троица молча докуривает и начинает неспешно закапывать тела. Преступление на лесной поляне совершили начальник отдела по борьбе с наркотиками Владислав Соболь и двое его подчиненных-милиционеров. Они только что расправились с двумя наркоторговцами, которые не сдали своих поставщиков и которых убийцы не считали за людей.

***

В УВД Кировского района Екатеринбурга Владислав Соболь пришел в начале 1994 года. У молодого оперативника хромала дисциплина, в его биографии хватало служебных взысканий, но он быстро продвигался по службе. Это было неудивительно: Соболь с головой уходил в работу, легко находил общий язык с представителями преступного мира и вербовал информаторов.

Сослуживцы вспоминали, что изначально их коллега был идейным человеком. На дворе стояли лихие 1990-е, а зарплаты милиционеров оставляли желать лучшего. Но Соболь работал на совесть, чувствуя себя чистильщиком столицы Урала, причем особых успехов он достиг в борьбе с наркомафией.

О том, как в те годы проходили некоторые милицейские операции, не понаслышке знает Александр (имя изменено), который когда-то был связан с преступным миром Екатеринбурга. В беседе с «Лентой.ру» он вспоминает ситуации, когда братва приезжала на место встречи, передавала запрещенный товар и забирала деньги.

В этот момент налетали сотрудники милиции. Если бандитов удавалось задержать, им на месте предлагали откупиться. Получив деньги, милиционеры отпускали задержанных, а товар забирали себе Александр в 1990-е годы — участник преступного мира Екатеринбурга

Не исключено, что в подобных схемах со временем стал участвовать и Владислав Соболь. Именно борьба с наркобизнесом стала главным направлением его работы, а когда в 1999 году в Кировском РУВД освободилось место начальника отдела по борьбе с наркотиками (прежний ушел на пенсию), Соболь занял его.

По версии следствия, новый начальник почти сразу стал пользоваться служебным положением в личных целях. План Соболя был прост — отнимать запрещенный товар у наркоторговцев и продавать его самостоятельно. В этом милиционер не видел ничего плохого, так как, по некоторым данным, наркозависимых и наркоторговцев вообще не считал за людей.

Служить и торговать

Для осуществления своего плана Владиславу Соболю требовались надежные сообщники — такие, что не сдадут, если что-то пойдет не так. Милицейский начальник стал подбирать их среди коллег, которые жили в его родном Кировском районе Екатеринбурга.

Соболь организовал и руководил деятельностью банды, в состав которой входили пять человек, в том числе действующие сотрудники милиции Из сообщения Следственного управления СКР по Свердловской области

Вскоре в банду Соболя вошли как действующие, так и бывшие милиционеры — Константин Котик (оперуполномоченный по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности городского УВД), Владимир Семенюк, Антон Боровик, Олег Гирфанов и Олег Анучин. К некоторым преступлениям они привлекали и других своих коллег.

А дальше лидер группировки начал действовать, благодаря службе прекрасно зная как основных поставщиков, так и мелкооптовых сбытчиков запрещенных веществ, промышлявших в столице Урала. В итоге за пару лет вчерашний оперативник Соболь превратился в одного из крупнейших торговцев героином в Екатеринбурге.

При этом у него хватало ума при огромных нелегальных доходах жить довольно скромно, не выдавая себя покупками дорогих машин или недвижимости. Однако конкурентов в своем районе Соболь не терпел: к примеру, когда по его пути решил пойти прапорщик Кировского РУВД Зубаиров, тот быстро был пойман с поличным и получил 14 лет лишения свободы.

Но если с коллегами милицейский начальник разбирался в рамках закона, то в случае с представителями преступного мира, оказавшимися на его пути, в ход шли куда более радикальные методы.

«Тела убитых закопали в лесу»

19 октября 1999 года майор Соболь вместе с оперативниками Константином Котиком и Антоном Боровиком похитил двух наркозависимых мужчин, которых с угрозами затолкали в автомобиль, — речь о них шла в начале статьи. Похищенные ранее попадали в поле зрения милиции, поскольку их ловили с мелкими партиями запрещенных веществ.

Соболь вместе с подельниками предполагал, что наркозависимые могут дать им информацию о своих поставщиках. В лесу похищенных подвергли жестоким пыткам — их избивали и ломали им пальцы, но те клялись, что ничего не знают о дилерах. Тогда бандиты в погонах расправились с обоими.

Тела убитых фигуранты закопали в лесу, после чего скрылись с места преступления Из сообщения Следственного управления СКР по Свердловской области

Свое следующее преступление участники группировки майора Соболя совершили в апреле 2000 года — их жертвой стал житель поселка Пионерский (Свердловская область) Олег Сергеев. По поводу того, что стало мотивом преступления, существуют три основные версии.

Согласно главной — ее придерживаются следователи, — Сергеев узнал о темных делах банды милиционеров, став для них опасным свидетелем. По другой, Сергеев торговал наркотиками, и Соболь попытался заставить его работать на себя, однако мужчина отказался.

Согласно третьей версии, бандиты в погонах предполагали, что в своей квартире в Асбестовском переулке Сергеев хранил солидные деньги, вырученные от продажи запрещенных веществ. Впрочем, не исключено, что у преступления, совершенного группировкой майора Соболя, были все три мотива одновременно.

Гости с пистолетами

Милиционеры прекрасно понимали — Олег Сергеев вряд ли откроет им дверь. Тогда они решили использовать девушку по имени Татьяна, которая была милицейским информатором и регулярно покупала запрещенные вещества у наркоторговца. В назначенный день майор Соболь вместе со своими подручными и Татьяной пришел домой к Сергееву.

Девушка позвонила в дверь, хозяин открыл, и Соболь сразу же наставил на него пистолет, а затем вместе со своими людьми зашел внутрь, отпустив Татьяну. Однако незваные гости не знали, что в квартире Сергеев был вместе с матерью и сожительницей.

Впрочем, это ничуть не смутило Соболя — он при них стал требовать у хозяина деньги

Сергеев отказался платить, а женщины стали сильно нервничать. Опасаясь, что они поднимут крик, милиционеры достали пистолеты с глушителями и отправили всех троих на тот свет. Когда через некоторое время тела были обнаружены, следовали возбудили уголовное дело о тройной расправе.

При этом сразу же появились догадки — мотивом преступления стала криминальная деятельность Сергеева, на которого напали на почве конкуренции.

Пролить свет на произошедшее могла бы Татьяна, но Соболь приказал ей молчать, пообещав, что в противном случае она присоединится к семье Олега Сергеева

Между тем примерно в это же время темными делами майора заинтересовались сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России: до них дошла информация, что в Екатеринбурге целая группа милиционеров активно занимается наркоторговлей. Понимая, что будут искать свидетелей, Владислав Соболь решил замести следы.

«Он добил их монтировкой»

Первым, от кого решил избавиться майор, стал бездомный: с одной стороны, он немало знал про банду милиционеров, а с другой, у него с ней были личные счеты. Однажды его задержали и сильно избили Семенюк и Котик, и тогда мужчина пожаловался на подручных Соболя в прокуратуру.

При этом бандиты знали, что бездомный обитал в подвале жилого дома на улице Новгородцевой. Но когда они пришли туда, наткнулись на двух случайных свидетелей — мужчину и женщину. В итоге преступники отправили на тот свет всех троих, используя пистолеты с глушителями.

Следующим, с кем решил расправиться Соболь, стал еще один бездомный — Юрий Серов, который также жаловался на милиционеров после задержания. Ко всему прочему Серов употреблял наркотики, знал, кто торгует ими на улицах города, и мог рассказать следствию много интересного.

Опасного свидетеля подкараулили и попытались застрелить из дробовика, однако, несмотря на страшные раны, мужчина выжил. Его нашли прохожие, вызвали скорую помощь, и медики сделали невероятное, вытащив Серова с того света.

Проведя месяц в больнице, мужчина решил забыть про майора Соболя и его темные дела

Это позволило ему протянуть до 2011 года — все это время Серов перебивался случайными заработками на стройках. Между тем бандиты в погонах вошли во вкус — в зоне их интересов оказались не только наркоторговцы, но и законопослушные коммерсанты.

Так, в октябре 2000 года они расправились с молодым предпринимателем и его подругой. Подручные Соболя узнали, что пара собирается снять в банке солидную сумму денег, и после этого подкараулили их на улице.

Они [подельники] знали, что у них с собой была какая-то сумма денег, хотели завладеть ею. Дождались, пока жертвы зайдут за школу, и убили. Я выстрелил в мужчину из пистолета, а Соболь застрелил девушку из обреза. Котик добил их монтировкой Владимир Семенюк бывший участник банды Владислава Соболя

Кровавые деньги

Наводку на бизнесмена майору Соболю дал Олег Анучин — единственный член группировки, не связанный с правоохранительными органами. Он был неплохо знаком с коммерсантом, который по-дружески сообщил Анучину, что на следующий день хочет снять крупную сумму денег.

Оружием для преступления налетчиков снабдил житель цыганского поселка Екатеринбурга, причем не по своей воле: милиционеры знали, что у мужчины есть стволы, и пригрозили ему уголовным делом, если тот не отдаст им свой арсенал. После расправы Владимир Семенюк разобрал пистолет на детали и раскидал их по разным мусорным бакам.

Убив потерпевших, [сообщники] похитили примерно 250 тысяч рублей, которые разделили между собой и потратили по своему усмотрению Из сообщения Следственного управления СКР по Свердловской области

Это преступление стало не единственной на счету группировки расправой над коммерсантами. Позже к подручному Соболя Антону Боровику обратился один из учредителей коммерческой фирмы. Он рассказал, что вступил в конфликт из-за распределения акций с другим соучредителем компании и по совместительству ее юристом.

Бизнесмен заявил Боровику, что хочет заказать расправу над юристом, чтобы лично контролировать фирму. Соболь взялся за этот заказ. Утром 16 октября 2000 года он вместе с Семенюком и Котиком подкараулил цель возле дома №15 по Автомагистральной улице в Екатеринбурге.

Киллеры выстрелили в юриста как минимум четыре раза, а после убийства скрылись. За это преступление каждый из них получил по тысяче долларов.

***

В 2001 году сотрудники ФСБ России задержали Владислава Соболя при попытке сбыта крупной партии героина. По некоторым данным, майор и его люди и раньше попадались на наркоторговле, но благодаря своим связям всякий раз выходили сухими из воды. Однако на этот раз удача отвернулась от Соболя.

При расследовании уголовного дела майору пытались инкриминировать и часть расправ, совершенных его бандой. В частности, следователь свердловской прокуратуры Михаил Мильман дважды пытался предъявить Соболю обвинение в трех расправах, но в тот момент не хватило улик. В итоге экс-милиционер в 2006 году получил 15 лет колонии за наркоторговлю.

Теперь, почти 20 лет спустя, Владислав Соболь вновь дожидается суда. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся и пятеро его подручных, по версии следствия, причастных к кровавым преступлениям. И нет сомнений, что экс-милиционеры, которые когда-то держали в страхе улицы Екатеринбурга, теперь сполна ответят за свои темные дела.