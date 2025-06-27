БДСМ-госпожа спасла клиента от удушья в последний момент

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала, как чуть не погубила одного пожилого клиента и спасла его от удушья в последний момент. Этой историей она поделилась с изданием Metro.

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По словам Тодд, это произошло в марте 2022 года. Мужчина по имени Генри вызвал ее в секс-подземелье и попросил надеть на него меховую маску, в которой было только два отверстия для ноздрей. Она фиксировалась на его шее сложной системой креплений, которые он никак не смог бы открыть сам.

Тодд вспоминает, что надела на него маску, привязала его лодыжки к кровати и начала его избивать. Вскоре мужчина издал приглушенный стон и попросил снять с него маску, поскольку начал задыхаться. Как рассказывает БДСМ-госпожа, она пыталась освободить Генри, но запуталась в многочисленных ремешках и никак не могла ему помочь. Тогда она решила найти ножницы на кухне.

«Я задрала юбку-карандаш, скинула каблуки и действительно по-настоящему побежала, — отметила Тодд. — Поверьте мне, я никогда не бегаю».

По словам БДСМ-госпожи, она переживала, что, вернувшись в подземелье, обнаружит Генри бездыханным. Несмотря на волнения Тодд, она успела разрезать ремни маски.

«Нам понадобилось десять минут, чтобы успокоиться, прежде чем он настоял на том, чтобы игра началась снова», — рассказала женщина.

После Генри снова заставил надеть на него эту маску и еще не раз заказывал услуги Тодд..

Ранее Мелисса Тодд подчеркнула, что часто выполняет заказы на ролевые игры. Из необычных ролей она назвала роль члена социалистического революционного коллектива, занимающегося похищением людей, а также рассказала, как отыгрывала невесту аристократа.