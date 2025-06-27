Народные приметы на 28 июня: что нельзя делать в этот день

По народным приметам, к этому дню созревает овес.

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Святого Вита в народе называли Фитом. В деревнях после дня его памяти уже не сеяли хлеб, так как маловероятно, что он успеет вызреть в срок.

Еще крестьяне внимательно следили за скотиной, чтобы она ненароком не забрела на поле, где поднимаются всходы. Потому что корову, объевшуюся зерна, раздувало. Животное погибало, спасти его было практически невозможно.

28 июня запрещено чрезмерное веселье, шумные гуляния, безудержные развлечения, многолюдные застолья. Все это может привлечь беды и несчастья.

Не рекомендуется отправляться в лес, к открытым водоемам, в незнакомые места, особенно в одиночку - к неприятностям.

С этого дня нельзя сеять хлеб.

Запрещено ссориться, выяснять отношения и повышать голос на окружающих - незначительный конфликт может привести к затяжной вражде.

Не нужно выбрасывать остатки пищи. Лучше их отдать животным.

Не стоит жадничать - в скором времени помощь может понадобиться вам.

Девушкам не следует гадать на суженого - ворожба может распугать всех женихов.