Мимолетная слава: почему погасли едва вспыхнувшие кинозвезды

Для некоторых актеров кинематограф оказывается миром, в котором успех становится мимолетным, а слава – недолговечной. Есть немало примеров, когда артисты, достигнув пика популярности, внезапно уходят из профессии. По разным причинам: личное желание, какие-либо обстоятельства или, например, разочарование в самой профессии. Сегодня мы расскажем о семи советских и российских актерах, которые когда-то блистали на экранах, а потом к большому разочарованию зрителей внезапно пропали. Читайте далее, чтобы узнать, о ком идет речь...

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Амалия Мордвинова: от кинозвезды до поисков смысла жизни

Людмила Парыгина, более известная как Амалия Мордвинова, ворвалась в отечественный кинематограф в 1990-х. Ее дебютная главная роль в фильме Карена Шахназарова «Сны» (1993) принесла ей большую популярность. Затем последовал «Вор», номинированный на «Оскар», и, конечно же, блестящая роль Евы в криминальном хите «Охота на Золушку». В 2021 году была еще эпизодическая роль в сериале «Гид и большие соблазны».

Несмотря на впечатляющую фильмографию и череду успешных работ, Амалия, пережившая несколько браков, внезапно покинула киношную индустрию. По слухам, это произошло из-за разочарования в актерской карьере. Она увлеклась духовным развитием и, как сегодня принято говорить, путешествиями в поисках смысла жизни. В итоге 51-летняя актриса перебралась сначала в Индию, а затем в США, где и сейчас живет с детьми.

Василий Степанов: мимолетный секс-символ

Василию Степанову для обретения статуса кумира молодежи 2010-х хватило одной главной роли — красавчика Максима Каммерера в киноэпопее Федора Бондарчука «Обитаемый остров» (2009) по мотивам Стругацких. Этот блокбастер и его продолжения мгновенно обрушили на студента невероятную популярность и сделали его светским тусовщиком.

© Кадр из фильма «Обитаемый остров»

Однако стремительный взлет обернулся не менее внезапным падением. После нескольких второстепенных ролей Степанов практически исчез. В 2014 году он признался, что актерская профессия принесла ему разочарование, и он ищет более спокойную жизнь. А в 2017 году произошла трагедия: Василий выпал из окна пятого этажа, получив множественные травмы.

Несмотря на заявления родителей об отсутствии попыток суицида, он был доставлен в психиатрическую клинику. В 2020 году актеру диагностировали шизофрению и установили 3-ю группу инвалидности. Сегодня 39-летний Василий Степанов (в 2026 году ему исполнится 40) живет с родителями и получает пособие.

Наталья Седых: от Настеньки до балерины

Образ хрупкой Настеньки из легендарной сказки «Морозко» (1964) навеки вписал Наталью Седых в историю советского кино. Милая внешность и подходящая роль сделали ее настоящей звездой. Но мало кто догадывался, что юная актриса, которой на момент съемок было всего 15, изначально была фигуристкой, а затем – балериной.

© Кадр из фильма «Морозко»

Но в итоге, несмотря на обрушившуюся всенародную любовь, Седых приняла осознанное решение, выбрав для своего дальнейшего творческого пути хореографию. Она не сомневалась в своем выборе, и даже направила письмо в киностудии с просьбой исключить ее из актерских архивов. Так и вышло, что до 1990 года она работала в труппе Большого театра, где построила карьеру до уровня солистки.

После окончания балетной карьеры Наталья только изредка появлялась на сцене театра «У Никитских ворот» и в эпизодах кино. Ее единственный брак с композитором Виктором Лебедевым распался, у них есть взрослый сын Алексей. Сейчас 76-летняя актриса ведет затворнический образ жизни.

Татьяна Клюева: сказка жизни в Севастополе

Татьяна Клюева дебютировала в кино еще школьницей, но подлинную известность ей принесла главная роль в культовой сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Казалось, что у молодой красотки впереди, но вместо кинокарьеры Клюева выбрала семейное счастье.

© Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса»

На пике своей популярности она вышла замуж за одноклассника Дмитрия Гагина, ставшего моряком, и переехала с ним в Севастополь. Там она полностью посвятила себя семье и воспитанию сына. Татьяна Клюева осваивала самые разные профессии, работая в таксопарке, бюро знакомств, торговле, а затем вместе с мужем открыла небольшой обувной бизнес. Актриса неоднократно утверждала, что никогда не жалела о своем выборе.

Ирина Азер: от экрана до торговой палатки

Ирина Азер покорила сердца советских зрителей своей яркой ролью эффектной блондинки Люськи, любительницы танцев, в фильме «Большая перемена». Среди ее других заметных работ – картины «Акванавты», «Возвращение резидента» и «Секретный фарватер». Фамилию Ирен Абдур-Резаевна Азер получила от своего отчима, политического эмигранта из Ирана.

© Кадр из фильма «Большая перемена»

После выхода фильма «Графиня» в 1992 году, который стал ее последней работой в кино, актриса полностью исчезла с экранов. Ирина Азер ушла из киноиндустрии и занялась предпринимательством в России. Какое-то время она владела небольшой торговой палаткой, где, стараясь остаться незамеченной, продавала нижнее белье. Сегодня 74-летняя Ирина Азер живет в США со своей дочерью Викторией, воспитывает внуков и пишет мемуары.

Наталья Вавилова: затворничество после травмы

Наталья Вавилова получила всесоюзную известность после роли Александры, дочери главной героини, в оскароносной ленте «Москва слезам не верит». Однако ее кинематографическая карьера оборвалась достаточно рано и трагично. В 1987 году, на съемках фильма «Николай Подвойский», актриса получила серьезную травму позвоночника, упав с лошади. Несмотря на относительно быстрое физическое восстановление, психологическая травма оказалась куда глубже.

© Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

После инцидента Вавилова взяла длительный перерыв, отправившись в путешествие по Европе с мужем, режиссером Самвелом Гаспаровым. Вернувшись, она снялась лишь в двух фильмах – картине супруга «Стервятники на дорогах» (1990) и «Дело Сухово-Кобылина» (1991), после чего окончательно ушла из кино, посвятив себя семье.

Собственных детей у пары не было, но Наталья тепло приняла дочь Гаспарова от первого брака и ее детей. Вместе с мужем она переехала в частный дом на Рублевке, где занималась садоводством и домашним хозяйством. 26 мая 2020 года Самвел Гаспаров скончался. Сейчас 66-летняя Наталья Вавилова живет в Москве.

Наталья Лапина: прощай, кино, здравствуй, музыка

Наталья Лапина оставила яркий след в советском кино благодаря ролям в таких фильмах, как «Дон Сезар де Базан», «Остров погибших кораблей» и «Руанская дева по прозвищу Пышка». Зрителей она покоряла не только актерским талантом, но и неотразимой внешностью, которая в конце 80-х украшала обложки всех главных киножурналов. Успех в «Руанской деве» принес ей международную награду в Швейцарии и открыл путь в Германию, где она снялась в сериале «Мариенхоф».

© Кадр из фильма «Поездка в Висбаден»

Параллельно с актерской деятельностью Лапина открыла в себе талант композитора и поэта-песенника, написав, в частности, саундтрек для фильма «Поезд в ад». Впоследствии она переехала в США, купила дом в Лос-Анджелесе, и продолжила эпизодически сниматься в американских проектах.

Сегодня 61-летняя Наталья Лапина, известная также под псевдонимом Korra Ray, отошла от кино, сосредоточившись на написании песен. Ее композиции входят в репертуар Григория Лепса и Любови Успенской, а многие она исполняет сама. Актриса и композитор ведет жизнь на два континента – в России и США.