Когда 27 июня стало Всемирным днем рыболовства

Ежегодно 27 июня жители разных стран отмечают Всемирный день рыболовства. Его установили по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984-го в Риме. Главная цель - напомнить о пользе рыбной ловли: она помогает в укреплении духовных и физических сил.

© unsplash

Еще в эту пятницу - День микро-, малых и средних предприятий. Его учредили в 2017 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Обычно в эту дату проводятся дискуссии, семинары-практикумы и выступления владельцев компаний из разных стран мира в сотрудничестве с государственными, частными и некоммерческими организациями.

А в народном и церковном календарях - Елисей Гречкосей. Наши предки продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. Кроме того, было принято освящать новую одежду, чтобы она не принесла хозяину несчастий. Так же поступали и с чужими вещами, которые достались в дар или в наследство.

Кроме того, 27 июня - Мeждунapoдный дeнь aнaнaca, Дeнь бeлыx нoчeй, Дeнь poждeния бaнкoмaтa и Дeнь зaпиcывaния cлучaйныx мыcлeй.