Зачем запустили «утку» про морковную диету британских летчиков

Всем нам с детства внушают, что морковь способна улучшить зрение. Правда, никто не мог объяснить механизм действия корнеплода на органы зрения. Чаще всего отшучивались, что зайцев в очках не бывает, а значит, морковь работает. С возрастом мы понимаем, что каротин может и полезен для зрения, но вряд ли способен его вернуть или сделать острее. Откуда же взялся этот миф?

Оказывается, историю с морковью придумали жители Туманного Альбиона. А точнее, британские военные во время Второй мировой войны. Связана легенда о моркови с новейшими разработками военно-промышленного комплекса того времени.

Долгие десятилетия, с самого создания боевой авиации, летчики и стрелки ПВО были вынуждены полагаться исключительно на свои органы чувств. Во время ночных вылетов преимущество было у пилота, который первым заметит вражеский самолет. Английские конструкторы создали авиационный радар, не имеющий аналогов. AI (Airborne Interception Radar) мог за много миль засечь бомбардировщик врага, даже если еще не было слышно шума его двигателей.

© Плакат, призывающий военных есть морковь

Секретная разработка, дававшая в ночном бою огромное преимущество, бдительно охранялась. Чтобы немцы не догадались, что англичане используют инновационные приборы, запустили «утку» про морковную диету. Сразу несколько британских изданий опубликовали статьи о том, что пилотам ВВС Великобритании и бойцам противовоздушной обороны дают в больших количествах морковь.

Морковь, особенно свежая, на самом деле полезна для глаз. В ней содержатся бета-каротин и витамин А, но эти вещества неспособны улучшить зрение и тем более не помогают видеть в темноте. Витамины препятствуют дегенерации желтого пятна и снижают вероятность заболеть катарактой. Желтое пятно — это зона в центральной части сетчатки глаза, отвечающая за центральное зрение. Дегенерация желтого пятна или AMD — это чаще всего возрастной процесс, проявляющийся после 50 лет.