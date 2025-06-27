Переданную в Красный Крест обувь блогер обнаружил в европейском секонд-хенде

TikTok-блогер Moe.Ha из Мюнхена установил Apple AirTag в кроссовки и сдал их в контейнер Красного Креста. Через пять дней он обнаружил обувь в секонд-хенде, сообщает 9to5Mac.

На пятый день после того, как блогер сдал обувь, она прибыла в секонд-хенд Боснии и Герцеговины, что примерно в 800 километрах от пункта сбора. Стоимость кроссовок составила около €10 (около 910 руб.). Блогер лично приехал в магазин и выкупил свою обувь.

По данным 9to5Mac, такая практика переработки вещей распространена в немецком подразделении Красного Креста. В Германии установлено около 18 тыс. контейнеров для сбора одежды, и существует две модели обращения с пожертвованиями.

В одной из них одежду сортируют и распределяют по социальным пунктам и секонд-хендам. Во втором случае всю одежду передают партнерам по переработке, в том числе для перепродажи за границей. Вырученные средства направляют на социальные миссии.

Таким образом, трансграничный обмен вещами — это часть отлаженной цепочки, которая дает вторую жизнь пожертвованиям и поддерживает благотворительные инициативы.