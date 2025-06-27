Двойное предательство: как курортный роман оказался важнее Олимпиады

Максим Траньков и Мария Мухортова в своё время считались невероятно перспективной парой, но лидерами фигурного катания они в итоге так и не стали. Их сложные отношения и ошибки на соревнованиях привели к распаду дуэта в 2010 году. Транькова обвинили в сговоре с президентом ФФККР Валентином Писеевым для перехода к украинской фигуристке Татьяне Волосожар.

На самом же деле, решение Максима об уходе было связано с конфликтами и обманом со стороны партнёрши и тренера.

Мария стала шестой партнёршей Максима. Они начали кататься вместе на юниорском уровне и через два года, в 2005-м, выиграли чемпионат мира среди юниоров. Переход во взрослый спорт оказался сложным. Прогрессу мешали постоянные ссоры. Пара сменила несколько наставников, пока не начала работать с олимпийским триумфатором Олегом Васильевым в 2007-м. Тренер видел в дуэте потенциал, несмотря на их нестабильную форму и непростые характеры. В том же году фигуристы победили на чемпионате России, а в 2008-м завоевали серебро на европейском первенстве.

Однако стабильности не хватало. Чего стоит только падение Максима на выбросе на ЧМ-2010, из-за которого пара осталась четвёртой. Олег Васильев считал, что Траньков вёл себя непрофессионально: грубил персоналу и не сотрудничал с командой. По его словам, фигурист договорился с Писеевым в декабре 2009 года о завершении сотрудничества с Мухортовой после сезона, чтобы кататься с Волосожар: «В данном случае Траньков сработал против своей же пары, против себя. Фактически он лишил себя олимпийской медали и медали чемпионата мира».

Максим опровергал сговор. Он объяснял разрыв накопившимися проблемами с тренером и партнёршей. Васильев, по его словам, переходил границы, оскорбляя семью спортсмена, называя его отца неудачником. Также наставник распространял слухи об алкоголизме Транькова. «Это было неправдой. Наверное, на воре шапка горит – они с Машей скрывали свои отношения и поэтому подозревали весь мир».

Разрыв произошёл после обмана со стороны партнёрши и тренера. Перед сезоном 2009/10 ФФККР организовала сбор для национальной команды. Мария отказалась участвовать, сообщив Писееву, что у неё заболела бабушка. Максиму, чей отец перенёс инфаркт, разрешение на отъезд не дали. Позже выяснилось, что фигуристка уехала с Васильевым в романтическую поездку в Доминикану.

Траньков узнал об этом в аэропорту, заметив загар у обоих и штамп в паспорте Мухортовой.

«Меня отпустили со сборов на три дня раньше. Мы встречались с Олегом и Машей в аэропорту – смотрю на них и понимаю, что они оба одинаково загорели. Ежу понятно: они просто ездили отдыхать вместе. Прилетели в США, надо заполнять документы на таможне – я всегда это делал за нас обоих. Она привычно даёт мне паспорт, а там штамп приезда в Доминикану ровно на числа сборов в Сочи».

Этот случай стал для Транькова последней каплей. Он сразу же сообщил Писееву о намерении покинуть дуэт после Олимпиады. Васильев обвинил Максима в предательстве, но фигурист настаивал, что его решение было реакцией на ложь и непрофессионализм.