Красота – страшная сила: каких женщин на Руси считали красивыми

С древности на Руси красавицами считались полнотелые женщины. Худобу же наши предки рассматривали как одно из проявлений болезни, поэтому связывать свою жизнь со стройными барышнями никто из мужчин не торопился.

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В здоровом теле здоровый дух

В древности женская полнота являлась своеобразным гарантом того, что девушка сможет выносить и родить ребёнка, вырастить его. Кроме того, на крепких телом дам можно было положиться и в вопросах быта и труда, ведь женщины на Руси не только занимались домашним хозяйством, но и практически на равных с мужчинами работали в поле.

При выборе невесты свахи обращали внимание на высокую грудь, широкий таз, округлые бёдра и стройные крепкие ноги. У девушки должна была быть ровная спина без единых признаков сутулости. Величественная и гордая осанка – особое женское достоинство, которым по праву мог гордиться супруг.

Красота – страшная сила

Ещё одно требование к внешности – длинная толстая коса. Мужья гулящим жёнам часто даже отрезали косы, чтобы намекнуть окружающим на неподобающее поведение спутницы жизни. Отрезанная коса считалась ужасным бесчестьем. А вот густые и здоровые локоны свидетельствовали о готовности родить крепкого и жизнеспособного малыша.

Представители сильного пола старались делать выбор в пользу девушек с гармонично сложенным лицом, чистой белой кожей и свежим румянцем на всю щёку. Образ русской красавицы завершали пышные алые губы и большие ясные глаза.

Также женщину красил характер. Избранница непременно должна быть кроткой и скромной, немногословной и сдержанной в поведении, готовой при любых обстоятельствах подчиняться мужу. Такие дамы манили русских мужчин как магнит, а семейные союзы с ними были обречены на счастье.