Разгадана тайна незаслуженно забытой женщины-фараона древнего Египта

Из всех фараонов Древнего Египта Хатшепсут, пожалуй, наиболее незаслуженно обойдена вниманием. Будучи одной из первых сторонниц "женской власти", в молодости она предприняла необычный шаг - провозгласила себя царицей и была соправительницей Египта около 20 лет.

К моменту своей смерти в 1458 году до нашей эры Хатшепсут правила своим царством в самый мирный и процветающий период за многие поколения, рассказывает Daily Mail.

Согласно легенде, свидетельства ее успеха вскоре были стерты с лица земли или переданы ее предкам–мужчинам, а ее статуи разбиты вдребезги. Но новое исследование теперь предполагает, что Хатшепсут не была столь ненавистна своим преемникам-мужчинам, как это было показано в истории.

Эксперт из Университета Торонто считает, что статуи Хатшепсут были уничтожены только для того, чтобы их материалы можно было использовать повторно.

"Хатшепсут была плодовитой строительницей памятников, и ее правление ознаменовалось великими инновациями в области искусства", - рассказывает MailOnline Джун И Вонг, египтолог из Университета Торонто. "Мои исследования показывают, что значительная часть разрушений статуй Хатшепсут на самом деле была вызвана повторным использованием этих статуй в качестве сырья".

Хатшепсут правила Египтом во времена Восемнадцатой династии, которая считается одним из самых процветающих и могущественных периодов в истории Древнего Египта. Ее останки были найдены в египетской долине царей в 1930 году, хотя официально они были идентифицированы только в 2007 году, напоминает Daily Mail.

Несмотря на ее успешное правление, длившееся два десятилетия, история в значительной степени забыла царицу Хатшепсут, которая была могущественной женщиной в мире мужчин. Многие ее памятники были разрушены, поэтому ее изображения в женском образе встречаются крайне редко. Но в 1920-х годах во время раскопок на археологических раскопках Дейр-эль-Бахри в Луксоре, Египет, было обнаружено множество фрагментированных статуй Хатшепсут.

В последующее столетие этот ущерб традиционно рассматривался как акт насилия, совершенный ее племянником и преемником Тутмосом III.

Однако, как отмечает доктор Вонг, многие статуи на самом деле сохранились в относительно хорошем состоянии, а их лица практически не пострадали. Это опровергает идею о том, что причиной разрушения была враждебность Тутмоса III к Хатшепсут. Чтобы определить истинную мотивацию уничтожения найденных фрагментов, доктор Вонг изучил неопубликованные полевые заметки, рисунки, фотографии и переписку, полученные во время раскопок в 1920-х годах. Его находки, опубликованные в журнале Antiquity, указывают на то, что многие статуи получили повреждения, которые были нанесены определенным, методичным способом, а не по вине Тутмоса III. Анализ показал, что статуи были разбиты не случайно, как будто в гневе, а в самых уязвимых местах – шее, талии и коленях. Многие из стратегически разрушенных статуй были повторно использованы в более поздние периоды в качестве строительных материалов и инструментов.

Историческая практика, известная как "дезактивация", была направлена на нейтрализацию любого предполагаемого поклонения или почтения к фараону, который больше не правит и не существует, пишет Daily Mail.

Как объясняет ученый, повреждение статуй произошло в основном в результате их "ритуальной дезактивации" и последующего повторного использования, а не злонамеренного уничтожения.

"Другими словами, такое обращение не обязательно означает враждебность по отношению к изображенному человеку", - комментирует доктор Вонг.

В результате можно предположить, что после смерти к Хатшепсут относились скорее как к ее предшественникам-мужчинам, чем считалось ранее. Однако доктор Вонг признает, что против Хатшепсут велась кампания преследования, и, возможно, по крайней мере часть этих разрушений была направлена на то, чтобы нанести ущерб наследию Хатшепсут.

"В отличие от других правителей, Хатшепсут действительно подверглась кампании преследований, и ее более широкие политические последствия трудно переоценить, - отмечает ученый. – Тем не менее, есть место для более глубокого понимания действий Тутмоса III, которые, возможно, были продиктованы скорее ритуальной необходимостью, чем откровенной антипатией".

Американский египтолог и писательница Кара Куни называет Хатшепсут "самой грозной и успешной женщиной, когда-либо правившей в Западном древнем мире".

Единственная дочь Тутмоса I, одного из самых успешных царей-воинов Древнего Египта, Хатшепсут достигла небывалой для женщины власти. Она родилась в обществе, в котором корона передавалась от отца к сыну, а царские дети должны были жениться на своих братьях и сестрах. Совершив беспрецедентный шаг, Хатшепсут приняла титул царицы и осуществила всю полноту власти на троне в качестве старшего соправителя Тутмоса.

Она сменила свое имя с женского варианта Хатшепсут, что означает "Главная из благородных дам", на мужской вариант Хатшепсу. Чтобы укрепить свое положение первой женщины-правителя, она носила традиционную одежду, головной убор и даже накладную бороду, которую традиционно носили египетские фараоны-мужчины.

Она сделала себе имя благодаря тому, что была женщиной-фараоном, а также расширила торговлю, запустила множество строительных проектов и в значительной степени поддерживала мир. Считается, что она правила без особого сопротивления более двух десятилетий, прежде чем умерла, предположительно, от рака костей, примерно в 1458 году до нашей эры.