«Сама виновата»: как советские женщины прерывали беременность

Вопрос искусственного прерывания беременности в СССР не был однозначным. Власти то разрешали аборты, то запрещали их под жёстким контролем государства. В позднесоветский период женщины формально получили право на самостоятельный выбор, но реальность оказалась намного сложнее и болезненнее. Об этом рассказывают воспоминания врачей, пациенток и даже судебных экспертов.

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Между легализацией и осуждением

Официальное разрешение абортов по желанию женщины было дано в 1955 году — через почти двадцать лет после начала строгого запрета, действовавшего с 1936 года. Тогда власти обосновывали ограничения тем, что стране нужна рабочая сила для построения светлого будущего. Однако к середине 1950-х Верховный Совет решил, что советские женщины стали достаточно «сознательными» и «культурными», чтобы самостоятельно решать вопрос материнства.

На практике это означало, что операции проводились легально, однако общество относилось к ним с осуждением. Даже замужние женщины стеснялись обращаться за помощью, а одинокие матери считались «позором». Такой стигматизации способствовало и отношение самих медиков.

Гинеколог Татьяна Илюхина, работавшая в одной из районных больниц в 1980-х, описывает, как выглядел типичный день в «абортарии»:

«В коридоре, пахнущем хлоркой, выстраивалась очередь. Вот молодая девушка — бледная, дрожит, первый раз. А вот опытные — по 10–15 абортов за плечами. Они уже не боятся, некоторые даже шутят».

Взятки за сохранение тайны

Несмотря на законность процедуры, женщины продолжали скрывать её факт. Чтобы избежать лишних глаз, многие приносили врачу подарки — конфеты, спиртное или просто деньги. За дополнительную плату можно было договориться об операции вечером, когда в поликлинике никого не было. Это позволяло сохранить хотя бы видимость анонимности.

Однако в самой системе медицинского обслуживания всё было устроено так, чтобы подчеркнуть «греховность» решения женщины. Врачи делали пометки в картах, указывая, что анализы берутся именно «на аборт». В женских консультациях женщины сталкивались с явной враждебностью со стороны персонала.

«Сама виновата», «нагуляла»— такие фразы были обычным явлением. Журналистка Екатерина Николаева в своём репортаже 1989 года, опубликованном в «Московском комсомольце», рассказывала, как врач в столичной клинике говорила ей:

«Что ты там бормочешь? Аборт боишься делать? Все боятся, моя милая. Привыкнешь. Раньше надо было думать. Гулять все горазды, а как до дела доходит...»

Боль без наркоза

Процедура аборта в те годы была чрезвычайно болезненной. По воспоминаниям врачей и пациенток, наркоз давали крайне редко. Максимум — укол новокаина. В Москве, как отмечает Екатерина Николаева, женщине всё же сделали общий наркоз, но он больше напоминал попытку заглушить крик, чем заботу о здоровье.

© Кадр из фильма "Покровские ворота"

Большинство женщин стонали, кричали, теряли сознание или просто глухо мычали от боли. Вместо того чтобы успокоить пациентку, врачи просто включали радио на всю громкость. После операции многих отправляли домой, даже не удостоив внимательного взгляда или простого вопроса: «Как себя чувствуешь?»

«Не дай бог тебе замешкаться, сделать неверный шаг или задать неуместный вопрос. «Ну, что стоишь!» — кричит мне врач, снимая окровавленные перчатки, от одного вида которых мне становится плохо <...> Руки дрожат, движения путаются, страшно, обидно до слез. «Скорее, скорее, — несется вслед, — до чего надоели, как нарочно, бестолковые попадаются!» — вспоминала журналистка.

Контрацепция — как миф

Причинами высокого числа абортов были не только личные обстоятельства, но и объективные факторы — отсутствие доступных контрацептивов и элементарная сексуальная неграмотность. В результате, количество абортов в стране оставалось одним из самых высоких в мире. По данным того времени, в 1970–1980-х ежегодно в СССР проводилось около 7 миллионов абортов — это значительно превышало показатели США и других развитых стран.

Кроме официальных процедур, существовали и криминальные. Не смотря на легализацию, подпольные аборты не исчезли. Более того, ими часто занимались сами врачи, а также любители, которые могли предложить самые необычные и опасные методы.

Самостоятельные эксперименты и народные средства

Андрей Ломачинский, военный судмедэксперт, собирал истории о смертельных случаях, связанных с незаконными абортами. Он подтверждает, что эта практика не исчезла даже после легализации процедуры. В его практике встречались случаи, которые можно смело заносить в анналы медицинского кошмара.

Один из самых известных примеров — история советского прапорщика, который использовал катапульту для авиационных тренировок как средство прерывания беременности. Он усаживал женщин в кресло, пристёгивал ремнями и «запускал» — таким образом вызывая выкидыш.

«Брал немного, от трёх до десяти рублей. Со знакомых бесплатно. Иногда требовалось повторять до пяти раз, но результат был всегда», — писал Ломачинский.

Однако однажды одна из пациенток умерла в электричке от кровопотери. Прапорщик не учёл срок беременности, и катапульта стала причиной трагедии.

Еще один случай произошёл в деревне. Там местный зоотехник, руководствуясь найденным в поезде атласом по гинекологии, решил удалить плод у своей знакомой. Но вместо этого он вырезал часть прямой кишки. Операция закончилась смертью девушки.

Некоторые женщины вообще отказывались от помощи специалистов. Существовали целые «рецепты» из народной медицины, которые передавались из уст в уста. В дело шли конский волос, лавровый лист, луковицы, почки фикуса и даже таблетки аспирина. Все это предлагалось «ввести внутрь» с целью вызвать выкидыш.

По словам Ломачинского, такие эксперименты заканчивались трагически. Женщины погибали от инфекций, внутреннего кровотечения, перфораций органов. Но страх перед общественным осуждением и невозможность получить помощь в условиях цивилизованной медицины заставляли идти на крайние меры.

Почему проблема не исчезла?

Женщины обращались к подпольным абортистам по разным причинам. Во-первых, после 12 недель (а затем и после 24) возможность легального прерывания беременности заканчивалась. Во-вторых, многие боялись идти в государственные клиники, где их ждало осуждение, грубость и равнодушие.

Сегодня в России ситуация изменилась, но полностью проблема не исчезла. Эксперты отмечают, что, если аборты снова станут запрещёнными, число подпольных операций может резко возрасти.

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН Виктор Радзинский подчеркивает: «Аборты — вечная проблема человечества, не решаемая запретами! Они были всегда, и криминальные останутся. Например, если женщина забеременела не от мужа, и где-то ночью в клинике, чтобы никто не знал, ей сделают аборт. И слава богу, что у нас число криминальных абортов не растёт. Не растёт, пока аборты вообще разрешены».