Россиянин выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею

Житель Тамбовской области стал обладателем крупного выигрыша в размере более 307 миллионов рублей в лотерее «Спортлото 4 из 20». Розыгрыш прошел утром 28 июня, а счастливый билет стоимостью 400 рублей был приобретен заранее. По информации компании «Столото», победитель пока не заявил о себе — возможно, он еще не знает о своей удаче.

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Для получения суперприза участнику нужно было угадать все восемь чисел в двух игровых полях билета. Победная комбинация включала числа 8, 15, 7, 11 в первом поле и 19, 5, 11, 14 во втором. Благодаря этому совпадению игрок выиграл шестой по величине суперприз за всю историю этой лотереи.

В компании отметили, что ведут поиски нового миллионера и ждут его обращения, чтобы вручить сумму в 307 010 350 рублей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев. Мужчина купил счастливый лотерейный билет еще в ноябре, а проверить выигрыш он решил только после того, как ему напомнил об этом коллега.

Также в марте житель Московской области купил лотерейный билет за 150 рублей и выиграл свыше 285 миллионов рублей.