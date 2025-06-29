Что было написано в «самой страшной» русской книге

«И узрите змея, восстающего из тьмы звёзд!» — так начиналась чёрная, отречённая книга «Шестокрыл». Этот манускрипт, считавшийся самой страшной книгой Руси, окутан мифами о древних проклятиях и тёмных силах. Что скрывалось на его страницах, и почему церковь трепетала перед ним?

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Что такое «Шестокрыл»?

«Шестокрыл» — это астрологический и астрономический трактат, созданный итальянским евреем Иммануэлем бен Яаковом Бонфисом, представителем прованской школы каббалы. Родившийся в 1300 году, он прожил 77 лет и прославился как Мастер крыльев благодаря своему труду, опубликованному в 1365 году в Тарасконе под названием «Книга шести крыльев». Книга представляла исследование затмений с таблицами положений Солнца и Луны, разделёнными на шесть частей в честь серафимов из Ветхого Завета.

Этот смелый труд, предвосхищавший теорию десятичных дробей, попал на Русь из Крыма в XV веке через итальянских купцов в Кафу (Феодосию), где был переведён на славянский с сокращениями. Единственный сохранившийся экземпляр ныне хранится в музее Холмского православного Свято-Богородицкого братства.

Содержание и запрет

Страницы «Шестокрыла» содержали астрономические таблицы и предсказания, что для XIV века было революцией. Бонфис первым в Европе набросал общую теорию десятичных дробей в своём трактате «Путь деления», заложив основу для будущих научных открытий. Однако на Руси эти знания воспринимались как вызов божественному порядку. Церковь утверждала, что только Бог управляет миром и явлениями природы, а проверка их через науку подрывает веру. В 1490 году митрополит Зосима объявил книгу ересью, и её чтение было запрещено, чтобы сохранить статус божественного чуда.

Легенды и страхи

Необразованные люди видели в «Шестокрыле» колдовские символы, а слухи множились. Одно предание гласит, что монах, раскрывший книгу, сошёл с ума, крича о змее, выползающем из страниц. Другое утверждает, что манускрипт хранился под семью печатями в Новгороде, а те, кто его касался, умирали в муках. Его редкость только усиливала суеверный ужас, превращая текст в символ запретных знаний.

Исторический контекст

«Шестокрыл» распространился по Руси в XV веке, изначально благодаря усилиям жидовствующих — движения, отвергавшего церковные догмы. Для прогрессивных умов, включая некоторых церковников, он стал открытием, менявшим представления о мироздании. Обладатели тайно хранили книгу в собраниях, и, возможно, благодаря им она сохранилась в Холмском братстве. Однако обнаружение «Шестокрыла» у человека каралось сурово: виновного могло ждать заточение в монастырь с пожизненным покаянием. В 1504 году при Василии III еретиков казнили, а книги уничтожали, закрепляя за «Шестокрылом» статус мифа.

Тайный культ

Последователи «Шестокрыла» собирались в подвалах, читая текст при тусклом свете свечей, рискуя гневом властей. Эти тайные сборища, организованные жидовствующими, часто проходили в глухих уголках Новгорода, где участники шептались о звёздных тайнах, превращая чтение в ритуал сопротивления церковной ортодоксии.

Змеиный символ

Изображение змея на страницах связывали с древними ритуалами, что пугало народ, видевший в нём знак сатанинской силы. Некоторые даже утверждали, что змея оживала на бумаге во время чтения, становясь воплощением дьявольских чар в глазах суеверных крестьян.

Последний хранитель

Легенда утверждает, что монах унёс рукопись в непроходимые леса, где она якобы ждёт нового читателя, храня свои тайны в глухой чаще. Говорят, он оставил зашифрованную карту, которую так и не удалось разгадать, добавляя мистики к судьбе манускрипта.