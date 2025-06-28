28 июня: какие праздники отмечают в России и в мире

28 июня в России отмечают День молодежи и поздравляют изобретателей с их профессиональным праздником. В мире — праздник у любителей пирсинга. В США вспоминают одного из самых любимых персонажей национального фольклора. Бытовавшие среди славян народные приметы запрещали в этот день ругаться и кричать. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 28 июня, и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники и памятные даты в России и мире 28 июня

День молодежи в России

Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, ранее проводились ежегодно 27 июня. В начале 2023 года студенты на встрече с Владимиром Путиным посетовали, что сложно отмечать этот праздник, если он приходится на рабочий день. Уже в мае того же года указом президента День молодежи официально стал праздноваться в последнюю субботу июня. В 2025 году праздник приходится на 28-е число месяца. В этот день по всей стране проходят фестивали, концерты и другие массовые мероприятия — и не только для студентов. Официально в России молодежью считаются люди до 35 лет.

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Эффектное празднество традиционно проходит во время белых ночей и в период школьных выпускных. Фестиваль состоит из двух частей: концерта на Дворцовой площади и пиротехнического шоу на Неве, с прохождением брига с алыми парусами. Праздник на Неве уже стал визитной карточкой города, поэтому в июне турпоток в Санкт-Петербург возрастает примерно в два раза по сравнению с другими месяцами. Полюбоваться красочным мероприятием приезжают и гости из российских регионов, и иностранные туристы. Однако билеты на «Алые паруса» официально не продаются, их бесплатно получают только выпускники школ.

День изобретателя и рационализатора в России

Первоначально праздник был учрежден по предложению Академии наук СССР в конце 1950‑х годов. Он задумывался как альтернатива Нобелевской премии. Ежегодно 25 июня Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, отбирала лучшие и награждала их авторов. С течением времени праздник потерял свое первоначальное прикладное значение. В 1979 году президиумом Верховного Совета СССР был учрежден ежегодный Всесоюзный день изобретателя и рационализатора, который праздновался в последнюю субботу июня. В современной России эта традиция сохраняется. Звание «Заслуженный изобретатель РФ» присваивается авторам изобретений, имеющих важное государственное значение, за крупный вклад в технический прогресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность.

Международный день пирсинга

28 июня 1941 году в США родился основатель первого профессионального салона пирсинга Джим Уорд. Из родной Оклахомы он переехал в Лос-Анджелес, где в 1975 году открыл пирсинг-салон Gauntlet. Именно Уорд определил стандарты безопасности и разработал некоторые современные пирсинг-украшения. Также он стал издателем ежеквартального журнала, который был главным источником информации об этой сфере. Через несколько лет работы Gauntlet вывел пирсинг на совершенно новый уровень — возникла необходимость в расширении бизнеса, поэтому Уорд открыл филиалы в других городах США.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 июня в других странах

День национальной доблести (Видовдан) — Сербия. В день церковного почитания раннехристианского мученика святого Вита в сербской истории происходили самые значимые события. К ним обычно относят битву на Косовом поле 1389 года, когда войска князя Лазаря потерпели поражение в сражении с турецким войском султана Мурада. В национальной историографии считается, что это событие привело к потере независимости Сербии почти на 500 лет. Кроме того, 28 июня 1914 года австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена Софи были убиты сербским националистом Гаврило Принципом в Сараево, что послужило поводом к началу Первой мировой войны.

День работников средств массовой информации — Казахстан. Дата была выбрана в связи с тем, что 28 июня 1991 года Верховный совет Казахской ССР принял закон «О печати и других средствах массовой информации».

Национальный день Пола Баньяна — США. Великан-лесоруб Пол Баньян — один из самых популярных персонажей американского фольклора. Согласно легендам, он путешествовал по Северной Америке вместе со своим гигантским голубым быком по имени Бейб, создавая по пути природные достопримечательности (Великие озера, Гранд-Каньон). Праздник особенно любят на Среднем Западе, там проводят тематические фестивали и костюмированные парады.

Церковные праздники 28 июня

День святого Вита

Вит Римский жил в конце III века и был сыном богатого сицилийца-язычника. Однако с ранних лет мальчик уверовал в Христа и обрел дар чудотворения. Несмотря на гонения, которые происходили при римских императорах Диоклетиане и Максимиане, Вит активно проповедовал учение Христа, несмотря на испытания. В 13 лет юноша предстал перед судом. Отрока соблазняли великими почестями, славой и богатством, вынуждая поклониться языческим богам. Вит отказался, продолжая исповедать себя христианином. За это его заключили в темницу, пытали и казнили.

Народные праздники и приметы 28 июня

День Фита

Эту дату на Руси считали несчастливой. В этот день не принято было веселиться и праздно проводить время. Предпочтение отдавалось труду в полях и на огородах, так как наши предки заботились о запасах на зиму. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Также было принято осматривать поля. В конце июня активно шел в рост овес, которым кормили скот. Из него варили каши, мололи муку и пекли хлеб и блины. Знахари собирали зеленый овес и готовили из него лечебные настои.

Приметы

Жадничать в этот день — к безденежью.

Выбросить остатки еды и прочий мусор — также к бедности.

Ругаться и кричать — к большой беде.

Какие исторические события произошли 28 июня

1635 год — в восточной части Карибского моря основана французская колония Гваделупа.

— в восточной части Карибского моря основана французская колония Гваделупа. 1779 год — издан указ о строительстве московского водопровода.

— издан указ о строительстве московского водопровода. 1816 год — в Санкт-Петербурге открылась первая биржа.

— в Санкт-Петербурге открылась первая биржа. 1919 год — основана Лига Наций.

— основана Лига Наций. 1946 год — основана Международная организация радиовещания и телевидения.

— основана Международная организация радиовещания и телевидения. 1988 год — началась XIX Всесоюзная конференция КПСС, начало глубоких политических реформ в СССР.

— началась XIX Всесоюзная конференция КПСС, начало глубоких политических реформ в СССР. 1997 год — Майк Тайсон во время боксерского матча за чемпионский титул откусил часть уха своему сопернику Эвандеру Холифилду.

Дни рождения и юбилеи 28 июня

В 1712 году родился Жан-Жак Руссо — французский мыслитель эпохи Просвещения.

— французский мыслитель эпохи Просвещения. В 1930 году родился Николай Каретников — советский композитор.

— советский композитор. В 1946 году родился Виктор Бутурлин — режиссер и сценарист сериала «Улицы разбитых фонарей».

Кто отмечает день рождения