Самое страшное наказание в Красной Армии: что такое децимация

Красная Армия создавалась в противовес «старорежимному» войску. При этом советская власть прекрасно понимала, что отличаться стоит не только названием, идеологией, но и некоторыми новшествами. С этой целью Лев Троцкий ввёл для военных наказание римских легионеров.

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Хотели как лучше, а получилось как всегда

Красная Армия изначально формировалась добровольно. Но попасть в неё могли далеко не все желающие. Чтобы пополнить ряды красноармейцев, требовалось предварительно заручиться поддержкой минимум двоих членов «организаций трудящихся». Данное требование вводилось для того, чтобы оградить военную структуру от притока враждебного и «несознательного» элемента. На самом же деле «представители пролетариата и беднейшего крестьянства», которые оказались Красной Армии по рекомендации, дисциплиной не отличались. С такими солдатами рассчитывать на победы над врагами явно не приходилось. Первые красноармейцы отказывались выполнять приказы командования, не осознавали взятую на себя ответственность. Стало понятно, что ставку лучше делать на качество, а не количество.

Ярким примером, демонстрирующим всю важность дисциплины и чёткого исполнения поручений, можно привести ситуацию, сложившуюся в Казани. В августе 1918 года «красные» уступили небольшой, но дисциплинированной белогвардейской части, которой командовал Владимир Каппель.

Примерно в это же время участились случаи дезертирства – многие красноармейцы стали пополнять ряды «белых», что, естественно, не играло на руку Красной Армии.

Метод Троцкого

Решить проблему с дисциплиной в кратчайшие сроки должен был Лев Троцкий. Он прибыл на фронт и приступил к наведению порядка. Первой новаторской инициативой Льва Давидовича стал приказ об ответственности командиров и комиссаров за поведение вверенных им частей. Кардинально же на практике изменить что-либо этот приказ не мог. Требовались более решительные меры. И пойти на них Троцкого заставил ещё один показательный случай.

Белогвардейцы, узнав о пребывании Троцкого на фронте, попытались взять его в плен. В ходе неожиданного налёта, большевики, находящиеся рядом с «реформатором», просто разбежались. Сражаться остались далеко не все.

Разозлённый Троцкий, которому всё-таки удалось отбиться, отдал приказ о децимации – расстреле по жребию каждого десятого из бежавших частей. Данный вид наказания активно применялся в Древнем Риме, но для XX века это было что-то новенькое…

Децимацию для устрашения Лев Давидович применил позже только ещё один раз – в октябре 1919 года под Петроградом.