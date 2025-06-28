Фронтовые любовницы Брежнева: какие подарки делал им генсек

Годы и болезни очень сильно изменили Леонида Ильича Брежнева. Медлительность и флегматичность, присущие ему в преклонном возрасте, были абсолютно чужды ему же сорокалетнему. Знакомые вспоминают, что в молодости он был энергичен, обладал хорошим чувством юмора, крепким телосложением и был особенно падок на женщин.

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«‎Какой красивый молдаванин!»

Личную визуальную привлекательность Брежнева замечали многие. Известно, что Сталин в день знакомства с Леонидом Ильичем, прокомментировал его наружность следующим образом:

«‎Какой красивый молдаванин!»

Вождь народов, правда, ошибся в национальности — Брежнев никакого кровного отношения к молдаванам не имел, а просто трудился в ЦК компартии Молдавской ССР.

Помимо приятной наружности, Брежнев обладал и некоторыми личными качествами, которые делали его любимцем женщин. Будущий генсек был остроумен, весел, смел и, что называется, за словом в карман не лез: умел развеселить девушку и сделать нестандартный комплимент.

Леонид Ильич еще смолоду создал семью: он познакомился со своей женой, Викторией Петровной, в двадцатилетнем возрасте на танцах, довольно скоро завел от нее двоих детей и прожил с ней вместе вплоть до самой своей смерти.

Но удачно сложившаяся семейная жизнь не мешала Леониду Ильичу периодически заводить связи на стороне. И, в целом, он был не особо щепетилен в вопросах супружеской верности.

Два самых бурных романа Брежнева пришлись на годы Великой Отечественной войны.

Внебрачные связи будущего генсека

Историк Александр Майсурян, автор книги «‎Другой Брежнев», утверждает, что первой большой «‎фронтовой” любовью политрука Брежнева была Тамара Левченко, служившая полковым врачом.

Брежнев, согласно ряду источников, настолько сильно привязался к ней, что серьезно подумывал уйти из семьи, но этого ему не позволила сделать его жена, Виктория Петровна. Она вообще хорошо понимала, что ее муж падок на женщин и не стесняется «‎ходить налево», но ее, как видно, в целом все устраивало и она хотела сохранить брак, каким бы он ни был. Возможно, ее пугала перспектива растить двоих детей в смутное военное время без постоянного присутствия отца.

Тогда трещавший по швам брак удалось сохранить, но для этого Виктории Петровне пришлось пойти на откровенный шантаж: она пообещала, что готова будет разрушить неверному мужу репутацию, что плохо скажется на его карьере в партии. Повздыхав, будущий генсек предпочел карьеру любви и оборвал отношения с Тамарой Левченко.

Второй большой любовью Брежнева была солистка сочинской филармонии Анна Шалфеева. В военные годы она с ансамблем колесила во всем фронтам и после одного из выступлений познакомилась с Брежневым. На сей раз он, наученный горьким опытом, из семьи уходить не стал, но этот роман, хоть, возможно, и менее пылкий, продлился заметно дольше. Уже в послевоенное время Брежнев периодически будет один, без семьи, приезжать в отпуск в Сочи и непременно проводить несколько дней с певицей.

Подарки Брежнева

Личная жизнь двух фронтовых любовниц Леонида Ильича не сложилась. Шалфеева недолго пробыла замужем за генералом, но брак не задался и она вернулась в свою скромную комнату в коммунальной квартире. Именно тогда она решила обратиться за помощью к своему бывшему любовнику, который к тому времени уже стоял у руля страны. Брежнев, будучи человеком добрым, проникся просьбой своей бывшей пассии и она получила двухкомнатную квартиру в Сочи. А Тамаре Левченко, женщине, ради которой он чуть было не бросил семью и не сломал партийную карьеру, он подарил огромную квартиру в Москве.