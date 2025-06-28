Как немецкие мальчишки катались на специальной детской бронетехнике

В 60-70-х годах прошлого столетия в ГДР существовала пионерская танковая бригада (Pionierpanzerbrigade). Она была создана возле немецкого города Бад-Шмидеберга (Саксония). На вооружении стояли изготовленные в уменьшенном размере копии советской бронетехники с двигателем от автомобиля Trabant, развивающие скорость до 15 км/час.

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Инновационный подход

Детскую танковую бригаду немецкое правительство создавало в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Экипажи, состоящие из мехвода и командира, можно было увидеть на парадах и демонстрациях.

Первоначальной цели достигнуть удалось. Танковые бригады, укомплектованные детьми, и участвующие в массовых мероприятиях наравне с настоящими танками, стали довольно быстро неотъемлемой частью патриотической пропаганды, которая дополнялась встречами с военными в детских садах и школах, зарницами и прочей деятельностью.

Воспитать военного

В случае с танковыми бригадами не было никакого принуждения. Ну кто из детей упустит шанс прокатиться на танке с миномётами и прочим вооружением и даже побывать его водителем или командиром?

Позже дети, которые были участниками Pionierpanzerbrigade, становились военными. Они признавались – именно пионерские танковые бригады помогли сделать профессиональный выбор во взрослой жизни.

Правда, ни один из переделанных танков до наших дней не сохранился. Pionierpanzerbrigade прекратила своё существование в 1989 году. «Боевые» машины были порезаны на металл, но в истории оставили след.