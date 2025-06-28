Зачем Ленин создал лабораторию ядов на службе НКВД

В начале 20-х годов прошлого столетия в СССР появилась токсикологическая лаборатория ядов НКВД. Считается, что к её созданию причастен лично Владимир Ленин. В недрах «специального кабинета» велись вполне успешно разработки наиболее смертоносных и неопознаваемых ядов. Но для чего это нужно было основателю первого в мире социалистического государства?

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Яды на службе государства

С древности яд использовался чуть ли не как главный инструмент в борьбе за власть. Ничего не изменилось и в XX веке.

В 1921 году в Советском Союзе по личному распоряжению Владимира Ленина была создана токсикологическая лаборатория. Её работу курировал председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский. До 1937 года лаборатория не была напрямую связана со спецслужбами и формально находилась в ведомстве Всесоюзного института биохимии.

Кстати, идея по созданию лаборатории могла прийти к Ленину после покушения Фанни Каплан, которая использовала пули, отравленные рицином.

В 1938 году «специальный кабинет» включили в состав 4-го спецотдела НКВД. Лаврентий Берия поставил сотрудниками довольно амбициозную задачу – создать такие яды, которые имитировали смерть по естественным причинам и их невозможно было бы обнаружить при вскрытии.

За работу взялись сразу две структуры – бактериологическая лаборатория и лаборатория по работе с ядами (её возглавил доктор Григорий Майрановский).

Новые открытия

«Ядовитая» лаборатория заняла пять комнат в доме по Варсонофьевскому переулку, расположенному за внутренней тюрьмой НКВД. Это было очень удобно, ведь главными подопытными доктора Майрановского стали заключённые, приговоренные к высшей мере наказания. Также влияние ядов исследовали на военнопленных.

Сегодня сказать точно, сколько человек стали участниками страшных экспериментов, нельзя. В большинстве источников указывается число 250.

Работа в «специальном кабинете» была крайне напряжённой. Сотрудники то и дело спивались, сходили с ума или накладывали на себя руки. Дольше всех держался доктор Майрановский. В 1951 году его арестовали за участие в «сионистском заговоре» и за хранение ядовитых веществ у себя дома.

Начинал же руководитель с изучения иприта, после чего перешёл к рицину. В 1942 году опытным путём он доказал, что при определённой дозировке этот яд вызывает повышенную откровенность. Так началась разработка «сыворотки правды».

В лаборатории большое внимание уделялось использованию пылеобразных ядовитых веществ. Данная работа велась лично под руководством Майрановского до 1949 года. Судя по успешным операциям разведки, проводимым в тот период, исследования оказались продуктивными.

Операции Х

К «заслугам» «специального кабинета» можно отнести убийства Степана Бандеры в 1959 году (при помощи цианистого калия), лидера Русского общевоинского союза генерала Александра Кутепова, генерала Евгения Миллера, архиепископа Теодора Ромжа (использован яд кураре). А ликвидация болгарского диссидента Георгия Маркова в 1978 году и вовсе считается самым загадочным преступлением XX века. Марко шёл мимо остановки и столкнулся с человеком, который уколол его «случайно» зонтиком. Вскоре диссидент почувствовал недомогание. Удалось выяснить, что во время укола в тело Маркова «доброжелатель» ввёл микрокапсулу с токсином, который начал поступать в кровь.