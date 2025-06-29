Флоридское чудовище: как гигантский аллигатор наводил ужас на целый регион

Аллигаторы — главная живая достопримечательность Флорды. Эти хищники являются официальной рептилией штата, а все спортивные команды Флоридского университета носят название «Гаторы». Неудивительно, что именно там до сих пор жива легенда о жутком Двупалом Томе — четырехметровом древнем аллигаторе, который охотился на скот и людей, пережил множество облав, влюбился в паровую сирену и якобы по сей день бродит по болотам в округе Холмс. «Лента.ру» разбирается, есть ли под этим мифом хоть какая-то реальная основа.

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Двупалый Том до сих пор остается популярным персонажем

8 апреля в продажу вышла видеоигра South of Midnight. Большим хитом произведение Compulsion Games не стало, а оценки его разнятся от восторженных до самых уничижительных. Сюжет игры основан на многочисленных легендах Американского Юга. Одним из боссов, с которым предстоит сразиться героине, стал Двупалый Том — гигантский древний аллигатор.

Интересен этот персонаж местного фольклора во многом потому, что легенда о нем зародилась сравнительно недавно — в начале XX века — в крошечном округе Холмс, где и сейчас-то проживает менее 20 тысяч человек, а в 1910-х их было чуть более 10 тысяч.

Именно тогда среди местных фермеров и лесорубов начали ходить истории об огромном аллигаторе, которого не берут не только пули, но даже динамит. Свое прозвище Двупалый Том получил после того, как он якобы попался в стальной капкан и лишился двух пальцев на левой передней лапе.

«Он — очень цветастый персонаж. Наверное, более яркий, чем Лох-несское чудовище», – Эльба Уилсон Карсвелл, житель города Эсто, интервью Associated Press, 1987 год.

Местные рассказывали исследователям, что Том постоянно разорял хозяйства животноводов, поедая скот, а также покушался на жителей штата. Причем к женщинам он питал особую страсть.

Легенда о Двупалом Томе впервые была описана в 1934 году

Все началось с того, что один из самых популярных писателей США первой половины прошлого века Карл Кармер задумал написать книгу о своей жизни в Алабаме. Большое внимание в своем творчестве Кармер уделял американскому фольклору и мистике. Именно в соседней с Флоридой Алабаме он впервые услышал истории о Двупалом Томе.

Особенно писателя заинтересовало то, что легенда оказалась совсем свежей, а люди, рассказывавшие о жутком аллигаторе, были вполне еще живы. По версии, услышанной Кармером и рассказанной им в книге Stars Fell on Alabama («Звезды упали на Алабаму») 1934 года, сначала Двупалый Том наводил ужас на жителей приграничных районов этого штата.

Рассказывали, что он охотился на скот и был таким сильным, что мог одним ударом хвоста забросить мула на середину реки, прежде чем сожрать. При случае Том нападал и на местных жителей. Женщин, согласно легенде, насиловал, а потом съедал.

Самая яркая из этих историй связана с именем фермера Папа Хейнса, который жил в болотистой местности около городка Флорала на границе Алабамы и Флориды. Хейнс не верил в существование огромного аллигатора и купил там землю, посмеиваясь над байками соседей. Однако вскоре Том сожрал его мула.

Тогда Хейнс выследил монстра и вместе с сыном подорвал 15 зарядами динамита пруд, где он скрывался. Взрыв сотряс всю округу, однако вместо туши аллигатора фермер вскоре обнаружил в соседнем пруду растерзанные Томом останки 12-летней внучки.

После этого Двупалый Том перебрался во Флориду

Считается, что после этих событий гигантский аллигатор сбежал в соседнюю Флориду и поселился рядом с городком Эсто в округе Холмс на границе с Алабамой.

Там фермеры и лесорубы рассказывали похожие истории о нападении Двупалого Тома на скот и людей. Он, по словам флоридцев, был огромным, а глаза его светились красным. Многие считали, что это не животное, а демон, посланный из ада.

Характерные «романтические» замашки Том сохранил и на новом месте жительства. Он якобы оглашал округу жутким рыком, каждый раз, когда слышал гудок на местной лесопилке. Некоторые даже рассказывали, что аллигатор влюбился в эту паровую сирену. Сторонники научного подхода считали, что гигантский аллигатор принимал ее сигнал за брачный крик самки.

«Он был плохим парнем. Он убивал овец и коз в Алабаме, и был бы не против утащить ребенка с хлопкового поля», – Ральф Дюпри, житель города Эсто.

То, что очередного мула или овцу сожрал именно Том, местные безошибочно определяли по характерному следу с отсутствующими двумя пальцами на левой передней лапе. Сохранились и истории молодых людей, которые рассказывали, что много раз стреляли в гигантского аллигатора, но пули отскакивали от него, «как горох от дерева».

Впрочем, спустя несколько лет после появления во Флориде, где-то в 1910-х, Двупалый Том как будто бы исчез. По крайней мере новые истории о нем больше не рождались.

Исследователи считают, что на появление легенды о Двупалом Томе повлияли столкновения с настоящими аллигаторами

При обилии рассказов местных жителей, существование огромного демонического аллигатора в Алабаме и Флориде ни разу не удалось зафиксировать документально. Все эти истории происходят из глухой малонаселенной местности. Например, в городе Эсто, как и 100 лет назад, живет около 350 человек. Массовой американской публике о Двупалом Томе впервые рассказал Кармер в 1934-м. К тому времени сообщения о новых нападениях аллигатора уже не поступали.

С одной стороны, можно сказать, что подобные страшные байки и рождаются в таких далеких от цивилизации местах. С другой — зачем бы люди, которые были знакомы всю жизнь, стали что-то выдумывать для своих же, а не для заезжих туристов, например?

Впрочем, есть признаки того, что легенда о Двупалом Томе родилась не на пустом месте. В 1900-х годах лесорубы из флоридского округа Уолтон, который тоже граничит с Алабамой, поймали огромного аллигатора.

Этот зверь, если верить данным начала XX века, был более пяти с половиной метров в длину. Он до сих пор считается едва ли не самым большим аллигатором из когда-либо пойманных. Опять же, если верить рассказам. Однако у него все пальцы были на месте, что зафиксировано хроникой.

Более того, в том же отчете говорилось, что огромные аллигаторы когда-то обитали на северо-востоке Флориды. Так что, возможно, в воображении местных жителей Двупалый Том сложился из историй о встречах с этими крупными хищниками, рассказанных их старшими земляками, и собственных наблюдений больших аллигаторов. У страха глаза велики, как известно.

Интерес к Двупалому Тому возродился в 1980-х годах

Более 60 лет о легендарной рептилии не появлялось никаких новых сведений. Однако в 1980-х следы огромного аллигатора, на одной из лап которого отсутствовали два пальца якобы обнаружили на острове Бойнтон на реке Чоктохатчи, которая протекает в Алабаме и Флориде.

Никаких точных документальных сведений об этом звере тоже нет, но старожилы сразу же объявили, что Двупалый Том вернулся. Эта идея захватила многих, а особенно жителей того самого городка Эсто, рядом с которым легендарный аллигатор якобы охотился в начале XX века.

Старики стряхнули пыль с баек своего детства и взялись пересказывать их, явно приукрашая. Впрочем, легенда жила и без того. Например, в романе Харпер Ли «Пойди, поставь сторожа», который был написан в конце 1950-х, а опубликован только в 2015-м, упоминается Двупалый Том.

«Где река, там и Двупалый Том. Местная нечисть роет тоннели под Мейкомбом, ворует цыплят; оставляет следы на всем пути от Демополиса до Тенсо. И лет Двупалому Тому столько же, сколько округу», – Мейкомб Харпер Ли из книги «Пойди, поставь сторожа».

1987 году жители Эсто решили окончательно увековечить знаменитую мифическую рептилию. В городке ежегодно проходит фестиваль, посвященный Тому. Гостям предлагают широкую увеселительную программу с живой музыкой, местной едой и прочими развлечениями. Главным событием фестиваля считается конкурс красоты, победительницу которого признают «Мисс Двупалый Том». Участвовать в нем могут девочки и девушки от 0 до 20 лет. Особенно это интересно, учитывая многочисленные легенды об особой сексуально-плотоядной страсти Тома к женщинам.

Что же касается самого легендарного аллигатора, то его, скорее всего, никогда не существовало. Впрочем, он давно поселился в мифах Юга США, литературе, а теперь и в видеоигре. Так что совсем уж нереальным его назвать тоже нельзя.