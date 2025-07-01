Наполеон в Кремле: что сделали французы во время оккупации Москвы

В 1812 году, во время Отечественной войны, Наполеон Бонапарт, достигнув вершины своего триумфа, вступил в Москву 14 сентября и обосновался в Кремле. Оккупация города, длившаяся всего 36 дней, оставила неизгладимый след в истории. Что происходило в эти недели, и как французы повлияли на судьбу древней столицы?

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Вход в Москву и первые дни

После победы при Бородино Наполеон, уверенный в скорой капитуляции России, вошёл в почти опустевший город. Кремль, символ русской государственности, стал его резиденцией. Французский император ожидал триумфальный приём, но вместо этого столкнулся с молчанием и пожарами, начавшимися уже 14 сентября. Историк Евгений Тарле отмечал, что пожар, охвативший Москву, стал неожиданным ударом: французы не были готовы к эвакуации жителей и уничтожению запасов. По одной версии, огонь был подожжён русскими патриотами, включая губернатора Фёдора Ростопчина, по другой — возник случайно из-за мародёрства и неосторожности.

Разграбление и разрушения

Французская армия, несмотря на дисциплину, быстро перешла к мародёрству. Кремль и окрестности подверглись разграблению: солдаты уносили иконы, драгоценности, оружие и предметы искусства. В. А. Потто, изучая архивные данные, писал, что из Оружейной палаты были похищены сабли, шлемы и царские регалии, многие из которых позже оказались в Европе. Церковные ценности, включая серебряные оклады иконы Владимирской Богоматери, также пострадали. Наполеон приказал сохранить некоторые памятники, но его подчинённые игнорировали указания, что привело к повреждению Успенского собора и Архангельского собора.

Разрушения усилились из-за пожаров. Французы использовали здания для обогрева и приготовления пищи, что ухудшило состояние деревянных конструкций Кремля. По данным М. И. Пыляева, взрывы в Кремле 22 октября, организованные отступающими французами, повредили стены и башни, включая Водовзводную башню, хотя некоторые историки, такие как А. И. Михайловский-Данилевский, считают, что ущерб был преувеличен.

Отступление и последствия

К началу октября положение французов ухудшилось. Пожары уничтожили до 75% города, лишив армию ресурсов. Наполеон, осознав провал, покинул Кремль 19 октября, приказав взорвать часть укреплений, чтобы затруднить преследование. Взрывы повредили Арсенал и несколько башен, но местные жители, включая монахов Чудова монастыря, смогли минимизировать ущерб, потушив заряды. Евгений Тарле подчёркивал, что отступление стало началом краха Великой армии, ослабленной холодом и партизанскими атаками.

После ухода французов Москва начала восстанавливаться. Потери были значительными: сгорели тысячи домов, пострадали культурные сокровища. Однако Кремль, несмотря на повреждения, сохранил свою главную роль как сердце России.

Пожар как стратегия

Фёдор Ростопчин, московский губернатор, по одной из версий, отдал приказ поджечь город, чтобы лишить французов продовольствия и укрытий. Эта гипотеза подтверждается его письмами к Александру I, где он оправдывал эвакуацию и уничтожение запасов. Хотя прямых доказательств приказа нет, архивные документы и свидетельства очевидцев, таких как купец Иван Татищев, указывают на организованную акцию, направленную на сопротивление оккупантам.

Спасённые реликвии

Монахи Троице-Сергиевой лавры, предвидя опасность, заранее укрыли часть икон, книг и церковной утвари в тайниках и сельских церквях. Среди спасённых — икона Тихвинской Богоматери и рукописи XVI века. Это позволило сохранить культурное наследие, несмотря на хаос грабежей, и стало примером героизма духовенства, о чём писал историк Н. М. Карамзин.

Взрывы и героизм

Перед отступлением 22 октября французы заложили заряды в Кремле, чтобы разрушить укрепления. Однако местные жители, включая монахов Чудова монастыря и простых москвичей, рискуя жизнью, гасили фитили и обезвреживали взрывчатку. Историк А. И. Михайловский-Данилевский отмечал, что их действия спасли Кремль от полного разрушения, хотя некоторые башни, такие как Угловая, всё же пострадали.