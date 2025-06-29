Приметы и поверья на 30 июня: что нельзя делать на Солнцестой

По народному календарю 30 июня отмечается день Савелия и Мануйло, или Солнцестой. Православные вспоминают православных братьев-мучеников, которые жили в период раннего христианства. Предки верили, что в этот день Солнце «застаивается, то есть медлит в зените, а в омутах распускаются белые кувшинки.

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В этот день запрещено давать в долг, иначе из дома может уйти счастье и богатство. Вечером не стоит оставаться в одиночестве, лучше провести время в шумной и веселой компании. Детям нельзя рвать кувшинки если пренебречь запретом, с ними может приключиться беда.

Также на Солнцестой запрещалось купаться в водоемах — считалось, что так можно навлечь на себя болезни или утонуть в «силах лета.

30 июня на Руси было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Предки верили: чем больше сваришь, тем лучше будут нестись куры.

Согласно народным приметам, яркая заря 30 июня к хорошему урожаю. Красный закат к ненастью и ветреной погоде. Сильные ливни зима будет снежной.