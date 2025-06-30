За что погиб премьер-министр страны, разорвавшей отношения с Западом

65 лет назад Патрис Лумумба выступил с незапланированной речью на церемонии в честь провозглашения независимости Республики Конго. В ней он жёстко осудил политику колониализма. Незадолго до этого Лумумба возглавил правительство молодого государства, для которого хотел добиться подлинного суверенитета. Однако из-за разрыва отношений с Западом он нажил себе много врагов. В дальнейшем, вопреки воле парламента, Лумумба был отстранён от власти. Затем его похитили и убили. В этом преступлении сначала обвиняли местных сепаратистов, однако много лет спустя стало известно, что к ликвидации Лумумбы были причастны представители западных спецслужб. Как напоминают историки, вскоре после гибели Лумумбы в Конго установился авторитарный прозападный режим, при котором страна погрузилась в нищету.

«Давайте же сплотимся и начнём борьбу»

Патрис Лумумба родился 2 июля 1925 года в деревне Оналуа в Бельгийском Конго. По словам историков, его родина в конце XIX — начале XX века переживала тяжелейшие времена. Бельгийский король Леопольд II добился создания в Центральной Африке политического образования под названием Свободное Государство Конго (СГК), которое было фактически личным владением монарха. Там царил полный произвол. Местных жителей под страхом пыток и казней принуждали к изнурительному труду по сбору каучука. Миллионы людей были убиты.

В 1908 году Леопольд II, после того как информация об ужасах, происходивших в его владениях, просочилась в европейские СМИ, сделал СГК рядовой бельгийской колонией. Это несколько улучшило положение местного населения, но не кардинальным образом. Конголезцы развернули национально-освободительную борьбу, которая продолжалась несколько десятилетий и время от времени перерастала в массовые восстания, подавлявшиеся колонизаторами.

Патрис Лумумба родился в семье фермера. В школе прошёл фельдшерскую подготовку, затем обучался в учебных заведениях для железнодорожников и почтовых служащих, самостоятельно изучал философию, историю и литературу. На заре карьеры он работал в оловодобывающей компании, на почте и в налоговом ведомстве.

В 1950-е годы Лумумба заинтересовался общественно-политической деятельностью. Он занимал руководящие посты в профессиональных объединениях, вступил в Либеральную партию и поддерживал умеренные реформы в колонии. Бельгийские власти увидели в нём потенциал и отправили на экскурсию в Европу. Однако, по словам историков, молодой человек постепенно разочаровывался в перспективах конголезско-бельгийского сотрудничества, задумывался над полным освобождением колонии и становился всё более левым по своим убеждениям.

«В середине ХХ века вся Африка была охвачена движениями против колониализма и за создание независимых государств. Роль сторонников суверенитета в обществе резко выросла», — рассказал в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В 1958 году Патрис Лумумба основал и возглавил патриотическую партию «Национальное движение Конго». Колониальные власти арестовали его, но вынуждены были освободить под давлением народа.

В начале 1960 года Патрис Лумумба участвовал в конференции Круглого стола в Брюсселе, на которой было принято решение об отделении Конго от Бельгии. На первых демократических выборах в мае того же года Национальное движение получило почти треть мест в парламенте. По итогам долгих переговоров представители различных партий объединились и поддержали кандидатуру Патриса Лумумбы на пост премьер-министра.

Официальная процедура провозглашения Республики Конго (в дальнейшем она была переименована в Заир, а в наши дни называется Демократическая Республика Конго) была назначена на 30 июня 1965 года. Как напоминают историки, в ходе торжеств консервативный президент республики Жозеф Касавубу выступил в присутствии бельгийского короля Бодуэна I в поддержку модернизации в сотрудничестве с бывшей метрополией. Лумумба взял слово после него в нарушение протокола и произнёс пламенную речь, в которой напомнил об ужасах колониализма и о борьбе конголезцев за свободу. Он упомянул рабский труд, оскорбления, захват земель, расовую дискриминацию, казни и карцеры.

«Мы помним, что в городах были великолепные дома для белых и развалившиеся хижины для чёрных, что чёрных не пускали в кинотеатры, рестораны и магазины, которые именовались «европейскими»; что касается пароходов, то чёрные могли претендовать лишь на место для скота — под ногами белых, путешествовавших в первоклассных каютах», — рассказал Лумумба.

С провозглашением независимой Республики Конго со всем этим должно быть покончено, утверждал он.

«Мои братья, давайте же сплотимся и начнём борьбу, борьбу величественную, которая ждёт нашу страну, ради завоевания мира, благосостояния и величия. Все вместе мы создадим социальную справедливость и сделаем так, чтобы каждый был справедливо вознаграждён за свой труд. Мы покажем миру, что может сделать чёрный человек, когда он трудится в свободной стране, и мы превратим Конго в гордость всей Африки», — подчеркнул глава правительства молодой республики.

Как отмечают историки, речь Патриса Лумумбы вряд ли могла прийтись по нраву как властям Бельгии, планировавшим сохранить контроль над бывшей колонией, так и умеренной части конголезской элиты, рассчитывавшей на сотрудничество с Брюсселем.

Гибель реформатора

Правительство Лумумбы запустило радикальные реформы, направленные на достижение полной экономической самостоятельности, и в частности на установление контроля над природными ресурсами. Премьер-министр хотел создать государственный сектор в промышленности, наладить экономическое планирование, организовать сельскохозяйственные кооперативы. Он намеревался ограничить цены на товары первой необходимости и поднять зарплаты рабочим. Вывод капиталов за рубеж был запрещён. Во внешней политике Лумумба хотел сделать Конго членом Движения неприсоединения, но при этом установить дружественные отношения с СССР и другими странами социалистического лагеря, отмечают историки.

«Лумумба ставил цель осовременить страну, идти по пути независимого развития. Для этого нужно было реализовать программу национального развития, организовать промышленность и образование руками коренного населения. Он играл на настроениях части местной патриотической интеллигенции, но были и другие люди, которые не видели будущего Конго без патронажа стран Запада», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Юрий Зинин.

На фоне обретения страной независимости в ней резко обострились межрасовые отношения. Темнокожие сотрудники силовых структур стали нападать на белых офицеров, а затем — на любых жителей Конго европейского происхождения. На этом фоне Брюссель без разрешения властей республики начал высаживать в её провинциях десант. Причём Касавубу поддержал интервенцию, а Лумумба осудил и призвал конголезцев противостоять любым угрозам независимости.

Премьер-министр попросил бельгийский военный флот эвакуировать белое население, однако корабли, приняв на борт беженцев, не ушли, а открыли огонь по гражданской застройке, убивая мирных жителей. Это вызвало новую волну погромов, направленных против европейцев.

Ещё одной проблемой стал сепаратизм. Политик Моиз Чомбе объявил богатую полезными ископаемыми южную провинцию Конго Катангу независимым государством. Возникли и другие очаги сопротивления центральной власти. Брюссель стал оказывать сепаратистам неофициальную помощь.

Лумумба и Касавубу обратились в Организацию Объединённых Наций с призывом защитить Конго от бельгийцев. Кроме того, премьер-министр попросил Советский Союз обратить внимание на ситуацию в республике. Впрочем, прибывшие в страну миротворцы ООН не стали помогать правительству в наведении порядка. Зато на призывы Лумумбы откликнулся СССР, предоставивший Конго материально-техническую помощь и отправивший на помощь властям республики военных советников. Это напугало Касавубу и вызвало раздражение у американцев.

Сотрудничавшие с Западом сепаратисты стали уговаривать президента уволить Лумумбу, обещая пойти в таком случае на переговоры о мире. А начальник Генштаба Жозеф-Дезире Мобуту напрямую наладил сотрудничество с американцами.

5 сентября 1960 года Касавубу объявил, что отправляет Лумумбу в отставку, и пообещал населению помощь со стороны США. Однако парламент поддержал премьер-министра и осудил действия президента. На этом фоне Мобуту сделал вид, что пытается вывести страну из тупика, и объявил, что отстраняет от власти и Касавубу, и Лумумбу. Но на самом деле он поддерживал президента, а премьера отправил под арест. Советским военным советникам в сложившейся ситуации пришлось покинуть Конго.

Лумумба вскоре вышел на свободу. Он продолжал считать себя легальным главой правительства. В декабре 1960 года Патрис Лумумба при не до конца выясненных обстоятельствах был похищен и в конце концов оказался в руках у катангских сепаратистов. Его подвергли пыткам и убили 17 января 1961 года. Тело политика расчленили и растворили в кислоте.

«Впоследствии стало известно, что убийцами Лумумбы руководили бельгийские офицеры и что к расправе были причастны сотрудники ЦРУ США. Связанные с казнью лица много лет спустя признали этот факт при общении с журналистами. Один из них даже оставил себе «на память» зубы премьер-министра Конго. Уже в XXI веке появились свидетельства того, что в операции по убийству Лумумбы могли участвовать и британские разведчики», — рассказал Виталий Захаров.

После гибели Патриса Лумумбы политический кризис в Конго продолжился. В стране развернулся масштабный гражданский конфликт. В 1965 году власть в республике захватил Мобуту, установивший авторитарный прозападный режим и правивший обнищавшей страной вплоть до 1997 года.