За тягу к справедливости тюремщик поплатился жизнью

В городе Скелмерсдейл, Великобритания, бывший заключенный шесть раз выстрелил в сотрудника тюрьмы Ленни Скотта за раскрытие его тайны. Об этом сообщает ITV.

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Как стало известно следствию, Скотт стал жертвой мести. В марте 2020 года он нашел в камере Элиаса Моргана телефон. В нем он обнаружил доказательства романа Моргана и надзирательницы по имени Сара. Заключенный предложил Скотту выкупить телефон, однако тот отказался. Тогда Морган пообещал расправиться с сотрудником тюрьмы после освобождения.

По словам матери Скотта, Морган знал домашний адрес обидчика, место парковки его машины и даже имена его детей. В феврале 2024 года Морган выполнил свое обещание. Он поймал Скотта после выхода из спортзала и расправился с ним. Мать Скотта уверена, что тот поплатился жизнью за тягу к справедливости.

Женщина также рассказала, что спустя время после раскрытия запретных отношений заключенного и надзирательницы Скотта уволили. Она обвинила в этом коррумпированных сотрудников тюрьмы.

После преступления Морган скрылся на мотоцикле, заехав на нем в фургон его пособника Энтони Клири. Мужчин поймали. Они предстали перед судом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вышла на свободу бывшая тюремная надзирательница, которую приговорили к 15 месяцам лишения свободы за секс с заключенным. Ее освободили за примерное поведение из-за нехватки мест.