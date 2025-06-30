30 июня: о чем предупреждает землян День Астероида

Опасность столкновения Земли с астероидом все с нами. Достаточно вспомнить недавний переполох, когда астрономы неожиданно объявили, что астероид 2024 YR4 с высокой вероятностью в 2032 году столкнется с Землей. В СМИ и соцсетях быстро нарисовали картины будущей катастрофы. Правда, потом ученые успокоили - вероятность события близка к нулю. До визита следующего гостя.

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Чтобы привлечь внимание к астероидной проблеме, в 2016 году ООН приняла решение ежегодно отмечать 30 июня День Астероида. Дата выбрана неслучайно. В этот же день в 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска произошло падение небесного тела, которое назвали Тунгусским метеоритом. Кстати, в 2013 году немало бед наделал Челябинский метеорит, размер которого около 15 метров. Так что он, скорей всего, тоже сыграл свою роль в решении ООН.

Вообще вокруг астероидов складываются любопытная ситуация. С одной стороны, наука, обладая самыми совершенными инструментами, смогла успокоить общественность: в ближайшем будущем визитов, а главное столкновений Земли с небесными телами размером более 1 километра не ожидается. Понятно, что рано или поздно один из них упадет на Землю. Чем это грозит астероиды наглядно продемонстрировали 66 миллионов лет назад: катастрофа планетарного масштаба. массовое вымирание животных, в том числе динозавров. Астрономы уже обнаружили практически все гигантские астероиды такого размера и показали, что в обозримом будущем они не будут угрожать Земле. Их визиты происходят раз в несколько миллионов лет.

Более мелкие небесные тела размером около 150 метров способны вызвать разрушения в определенном регионе планеты. По оценкам ученых, их в Солнечной системе примерно 3-6 тысяч, большая часть пока не обнаружена, но в любом случае такой астероид падает на Землю раз примерно в 10 000 лет.

Главную опасность несет "мелочь" размером от десятков до сотен метров, поскольку пока обнаружено только около 40 тысяч из примерно 5 миллионов таких объектов. Они способны уничтожить крупный город, разрушить ядерные объекты, химические комбинаты, хранилища токсичных отходов и т.п.

Самое неприятное, что прилет многих "карликов" очень часто происходит совершенно неожиданно. Они выскакивают перед наблюдателями как "чертики из табакерки". Дело не только в маленьком размере. Когда они появляются со стороны дневного неба, а потому засвечены Солнцем, увидеть их заранее с помощью расположенной на Земле оптики крайне сложно. Выход очевидный: надо располагать в космосе как минимум два специальных спутника, которые будут постоянно следить за потенциальными гостями и предупреждать об их появлении. О необходимости такой системы специалисты говорят давно, но пока до реализации по разным причинам дело не доходит.

Какие меры сегодня предлагаются в случае, если опасность столкновения с катастрофическим астероидом стала очевидна? Несколько лет назад специалисты "играли" в такой Апокалипсис. На компьютере они смоделировали падение 140-метрового астероида на территорию Центральной Европы. Условия задачи, прямо скажем, жесточайшие: гостя удалось засечь всего за полгода до падения. Сегодня в арсенале борьбы с астероидами есть только три основных средства. Первый - его взорвать, например, применив ядерную бомбу. Мелкие осколки уже не так опасны. Второй - частично испарить с помощью мощных лазеров, чтобы позволит изменить его орбиту и отвести от Земли. Третий вариант - отправить к астероиду аппарат-камикадзе, который в него врезается и меняет траекторию полета.

Кстати, именно этот вариант уже был в 2022 году продемонстрирован в эксперименте. Тогда американский космический аппарата DART нанес удар по астероиду Диморфос и сумел изменить его орбиту именно так, как было рассчитано учеными.

Каков главный итог компьютерной игры? Оказалось, что для подготовки и реализации средств борьбы с астероидом потребуется как минимум 5, а то и 10 лет. А за отведенные авторами проекта полгода можно только подготовиться к неизбежному удару, чтобы хоть как-то минимизировать последствия.

Картина, прямо скажем, довольно пессимистическая. Оценивая все проблемы, на которые завязано создание планетарной системы защиты от астероидной опасности, специалисты утверждают: одна страна не сможет ее предотвратить из-за юридических, финансовых и технических трудностей. Необходимо международное сотрудничество всех членов ООН. Первый шаг она сделала - объявила День Астероида.