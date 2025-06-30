Роковое предупреждение: какую военную тайну посол Гитлера выдал Сталину

Говорить о том, что нападения нацисткой Германии на Советский Союз было неожиданностью, не совсем верно. Руководство СССР о вероятном развязывании войны предупреждали разные источники. Так, в мае 1941 года немецкий посол Вернер фон дер Шуленбург совершил беспрецедентный поступок. Он сообщил точную дату начала боевых действий, но Иосиф Сталин ему не поверил. Как оказалось, зря…

Посол со стажем

Граф Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург на протяжении всей своей жизни работал в дипломатической сфере. За годы службы ему приходилось представлять интересы герцогства Брауншвейг и Веймарской республики, трудиться в Барселоне, Праге, Неаполе, Варшаве, Тифлисе, Тегеране и Бухаресте. В 1933 году в Германии пришли к власти нацисты, которых изначально и поддержал дипломат со стажем. Фон дер Шуленбург вступил в национал-социалистическую партию и открыто заявлял о том, что поддерживает политику Адольфа Гитлера. Правда, через некоторое время он пересмотрел свою позицию.

Впрочем, главный идеолог нацизма никогда особо и не ценил дипломата. Послом в СССР фон дер Шуленбурга назначили в 1934 году. На тот момент госслужащему было 60 лет. Немецкое командование считало новоиспечённого представителя Германии на советской территории старым безынициативным чиновником, который в преддверии пенсии просто не сможет ничего отчудить.

Роковое предупреждение

В конце апреля 1941 года Шуленбург вернулся в СССР из поездки в Берлин, в ходе которой встречался с Гитлером. «Выбор сделан. Война – дело решённое!», – заявил дипломат своим ближайшим друзьям.

Но на этом его деятельность по предупреждению конфликта не закончилась. Неугомонный немец решил сделать всё возможное для того, чтобы если не предотвратить начало военных действий, то хотя бы их отсрочить.

«Такого ещё не было в истории дипломатии. Передайте господину Молотову, а он, надеюсь, проинформирует господина Сталина, что Гитлер принял решение начать войну против СССР 22 июня», – сказал Шуленбург своему советскому коллеге, послу СССР в Германии Владимиру Деканозову.

Тот, конечно же, поспешил на встречу к министру иностранных дел СССР Вячеславу Молотову. Глава советского внешнеполитического ведомства в свою очередь направился к Сталину, но глава государства к данному предупреждению отнёсся с прохладой.

Поступок немецкого посла был воспринят попыткой дезинформировать советскую власть. Именно по этой причине Иосиф Виссарионович и не стал готовиться к войне.