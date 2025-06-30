Таинственное исчезновение: куда пропала целая английская колония

Загадочные исчезновения людей и целых обществ всегда привлекали внимание исследователей и любителей тайн. Однако одно из самых загадочных исчезновений в истории человечества произошло в XVII веке и связано с колонией Роанок.

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В 1587 году английский колонист Джон Уайт основал колонию Роанок на одноименном острове у берегов современной Северной Каролины. В колонию вошли 115 человек, включая женщин и детей. Уайт вернулся в Англию за помощью и продовольствием, но из-за войны с Испанией смог вернуться обратно только через три года.

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При возвращении Уайта в 1590 году колония была полностью пуста. Никаких следов борьбы или насилия не обнаружено. Единственным знаком, который оставили колонисты, было слово "Кроатоан", вырезанное на стволе дерева. Это название одного из местных племен, а также близлежащего острова. Но ни на острове, ни среди племени следов колонистов так и не было найдено.

Исчезновение колонии Роанок стало одной из самых больших загадок в истории Нового Света. В течение столетий исследователи предлагали различные теории: от массового убийства до интеграции с местными племенами. Однако ни одна из них не получила окончательного подтверждения.

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В 2015 году археологи Брент Лейн из Университета Северной Каролины предложил новую теорию, основанную на анализе почвы и растительности в районе колонии. Он предположил, что колонисты могли столкнуться с сильной засухой, которая вынудила их покинуть колонию и искать новые места для жизни.

В 2018 году исследователи из Британского музея обнаружили на одной из карт Уайта скрытые знаки, указывающие на то, что колонисты могли переехать внутрь материка.

Однако до сих пор ученые не смогли дать окончательного ответа на вопрос о судьбе колонии Роанок. Это исчезновение остается одним из самых загадочных в истории человечества, продолжая вдохновлять исследователей на новые поиски и открытия.