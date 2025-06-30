Стереотип о том, что на банановой кожуре легко поскользнуться, появился не случайно. В конце XIX века бананы стали популярным уличным перекусом в США. Их кожуру часто выбрасывали прямо на тротуары, что действительно приводило к травмам.

Причина – в составе внутренней стороны кожуры. Она содержит полисахаридный гель, который при контакте с гладкой поверхностью образует скользкую пленку. Коэффициент трения составляет около 0,07 – это скользее льда.

В начале XX века в Сент-Луисе даже приняли специальный запрет на выбрасывание кожуры на улицу. А в наши дни физики из университета Джорджии экспериментально подтвердили: свежая кожура банана может снизить сцепление обуви с полом на 85%.

Как Великобритания чуть не осталась без света из-за чая

Однако эффект сохраняется недолго – по мере высыхания кожура становится липкой и теряет свои скользкие свойства.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @sergeymalozemov.