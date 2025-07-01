Откуда слово «броук» проникло в русский язык

В словаре молодежного сленга постоянно появляются новые слова, пришедшие из английского языка. Одно из них — «броук», использующееся, когда речь заходит о финансовом положении. Что оно означает и в каком контексте его используют, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Что означает слово «броук»

Термин «броук» употребляют в отношении человека у которого нет или очень мало денег. Это синоним слов «нищий», «бедный» или «малоимущий».

Слово происходит от английского broke, что можно перевести на русский язык как «разоренный» и «без денег». Как в русском, так и в английском языке этот термин использовался в сленге рэперов, но затем его стали употреблять и другие люди.

Когда уместно использовать

Это слово могут использовать, например, в юмористическом ключе, когда человек в шутку преувеличивает нехватку денег. Однако стоит помнить, что в определенном контексте это слово может оказаться оскорбительным для кого-либо.

Примеры употребления: