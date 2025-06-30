Суперпушки Ивана Грозного: как Россия стала лидером в мире артиллерии

Активное внедрение огнестрельного оружия в мире началось в XVI веке. Это привело к созданию нового вида войск, а Россия в данном направлении благодаря Ивану Грозному стала лидером. И выбор, сделанный в пользу супероружия, себя оправдал.

© Кадр из фильма "Иван Грозный"

Надежда на иностранцев

На Руси впервые пушки использовали в 1382 году при обороне Москвы от армии хана Тохтамыша. Тогда применялась позиционная артиллерия, которая называлась «тюфяками». Дальнейшее развитие огнестрельное оружие в России получило благодаря итальянцу Аристотелю Фьораванти. Его пригласил в 1475 году в Москву Иван III для строительства Успенского собора, но инженер настолько увлёкся, что по просьбе царя создал «пушечные избы», занимавшиеся производством огнестрельных орудий.

Квалифицированные иностранцы в русском государстве очень ценились. При Иване Грозном в почёте оказались уже не итальянцы, а немцы. Им платили приличное жалование, освобождали от таможенных пошлин, но всех привилегий они тут же лишались при попытке вернуться на родину.

Генрих Штаден, немец-опричник времён Ивана Грозного, писал, что бежать из России даже не нужно стараться, «ибо дорога в страну широка и просторна, а из страны – узкая-преузкая».

Царь же понимал, что рассчитывать только на иностранных специалистов не следует. Поэтому с начала 1570 года литейное производство стали возглавлять учившиеся у приезжих отечественные мастера.

Иван Грозный также считается создателем первого постоянного русского войска. Стрельцы были вооружены тяжёлыми ружьями (ручными пищалями), которые из-за отдачи и большого веса невозможно было применять без опоры. Ещё один существенный недостаток такого оружия – долгая перезарядка, поэтому во время боя в полевых условиях практиковалась стрельба шеренгами – отстрелявшиеся войны расступались, освобождая место на передовой задним рядам.

Будущее за порохом

Использование пушек и пороха сыграло решающую роль в разгроме Казанского ханства, но производственные мощности всё равно оставляли желать лучшего. Делалось всё для того, чтобы государство могло производить больше и больше оружия в год. А с 1577 года разросшийся оружейный парк управлялся и обслуживался специально созданным ведомством – Пушечным приказом.

С этого момента происходит разделение – в военные походы ходят обученные пушкари, тогда как мастера остаются трудиться в мастерских. Это позволило повысить не только качество изготовления, но и использования артиллерии.

В итоге русское государство по уровню развития огнестрельного оружия стало лидером в Европе. Иван Грозный также внёс большой вклад в создание отечественной школы. Именно при нём оружейная промышленность вышла на новый качественный уровень. Русские специалисты стали цениться не только у себя дома, но и за границей. Например, Андрей Чохов получил известность как создатель одного из самых больших артиллерийских орудий в мире. Легендарная Царь-пушка – это как раз его изобретение.