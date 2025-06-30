Как Сталин участвовал в одном из самых дерзких «эксов» начала ХХ века

Разбойный налёт (на языке членов РСДРП «экспроприация» или «экс»), совершенный 13 июня 1907 года на тбилисской Эриванской площади, вошло в историю как одно из самых дерзких и крупных преступлений начала ХХ века. Нападавшие, убив, по официальным данным, трех человек, сопровождавших инкассаторский фаэтон и ранив еще 50, скрылись с 250 тысячами рублей, суммой эквивалентной современным 5 миллионам долларов.

© Соцсети

Кто участвовал в «эксе»

Роман Бракман в своей книге «Секретная папка Иосифа Сталина. Скрытая жизнь» приводит любопытную версию участия в экспроприации будущего генералиссимуса. По его сведениям, Макс (Меер) Валлах (будущий советский нарком иностранных дел Максим Литвинов), Иосиф Сталин и уроженец Тбилиси Симон Тер-Петросян (Камо) по поручению Владимира Ленина, находившегося на тот момент в Берлине, занимались непосредственной подготовкой к разбойному нападению. Бомбы для этого изготавливал будущий нарком внешней торговли СССР Леонид Красин. У грабителей были сообщники в тифлисском отделении госбанка, которые и сообщили им время и место проезда инкассаторов, а также размер перевозимой суммы.

Камо осуществлял практическое руководство и сам участвовал в разбое. Вместе с ним, по данным автора книги «Досье Ленина без ретуши. Документы. Факты. Свидетельства», Акима Арутюнова, в нападении на инкассаторов принимали участие тбилисские уголовники Елисо Ломидзе, Датико Чиабришвили, Бочуа Куприашвили, Степко Инцкирвели, Вано Каландадзе, а также дамы – Аннета Сулаквелидзе и Пация Голдава. Эти же фамилии называла в своих воспоминаниях вдова Камо Софья Медведева-Тер-Петросян. Девушки отслеживали маршрут следования фаэтона инкассаторов, предупреждали подельников и после совершения нападения помогали им скрыться в запутанных тбилисских переулках.

«Экспроприаторы» бросили в сторону фаэтона несколько бомб (по разным данным восемь, эту цифру на допросе назвал караульный Жиляев). Также в нападении были использованы револьверы. Камо, переодетый в офицерскую форму, догнал лошадей, понесших фаэтон после первого взрыва, и, стреляя из револьвера, захватил два мешка с деньгами, после чего нападавшие скрылись, никто из них не был задержан.

О роли Сталина в «эксе» есть прямо противоположные мнения. Роман Бракман утверждает, что Коба работал осведомителем царской охранки и должен был сообщить департаменту полиции о готовящемся нападении. Но по какой-то причине не сделал этого. Писатель так обозначил участие Сталина в разбое: «Во время ограбления Коба стоял в дверях дома, курил и наблюдал за кровавой сценой».

Бывший член РСДРП, Татьяна Вулих, находившаяся с 20-х годов в эмиграции, писала в своих воспоминаниях, что Сталин стоял за всеми «эксами», проводимыми боевой организацией партии социал-демократов в начале 1900-х годов. Но лично в экспроприациях никогда не участвовал. Впрочем, документального подтверждения эти сведения не имеют и в советской печати об участии Сталина в таких разбоях никогда не упоминалось.

Часть добытых подобным способом средств революционеры сумели переправить за границу, в частности, в Париж и Мюнхен, где пытались их обменять на местную валюту. Французская и немецкая полиция арестовала нескольких курьеров, имевших при себе большое количество денег, и довольно быстро эти задержания связали с произошедшем в Тифлисе «эксом».

Судьбы экспроприаторов

Согласно исследованию издания New Times, доподлинно известно, как окончилась жизнь четырех непосредственных участников нападения на инкассаторский фургон. Двое из них, Елисо Ломидзе и Пация Голдава, на момент нападения имели серьезную степень заболевания туберкулезом (чахоткой). Ломидзе умер от нее в 1917 году, будучи освобожденным из сибирской ссылки после Февральской революции (был осужден за другие преступления, «экс» ему не доказали). Голдава прожила после нападения несколько лет и также скончалась от туберкулеза. Вано Каландадзе по прозвищу Ванечка был застрелен в Баку при сопротивлении жандармам, пришедшим его арестовывать.

Дольше всех, судя по всему, прожил «бригадир» экспроприаторов Камо (Тер-Петросян). По воспоминаниям его вдовы Софьи Медведевой, Тер-Петросян, осенью того же, 1907-го, года был арестован в Берлине, местная полиция нашла в квартире боевика оружие, взрывчатку и революционную литературу. Арестованный симулировал в Моабитской тюрьме сумасшествие, его выдали России. Через 3 года бежал из Тифлисской психлечебницы и сумел перебраться за границу. В Париже у него состоялась встреча с Лениным. По возвращении в Россию пытался организовать еще один партийный «экс» на Корджокском шоссе, но нападение провалилось – большинство членов банды разбежалось.

Камо снова арестовали и приговорили к повешению по каждому из четырех инкриминируемых ему преступлений. Однако боевик попал под амнистию, объявленную по случаю 300-летия дома Романовых и смертный приговор заменили 20-летней каторгой. Февральская революция освободила Камо из Харьковской тюрьмы. Он активно включился в борьбу против Белого движения на Северном Кавказе, в последние годы жизни работал во Внешторге и Наркомфине Грузии. Тер-Петросяна высоко ценил Ленин, комплиментарное упоминание об этом деятеле есть в собрании сочинений первого главы советского государства.

Летом 1922 года Камо в Тбилиси насмерть сбил грузовик – машина врезалась в Тер-Петросяна, когда тот ехал на велосипеде. Смертельно раненый, он скончался в больнице от полученных травм, не приходя в сознание.