Пять достижений СССР, которыми люди восхищаются до сих пор

СССР был крупнейшим государством мира, в состав которого входили 15 республик. Период существования Союза ознаменовался множеством масштабных открытий и достижений. Давайте вспомним наиболее выдающиеся из них.

Фотография: 5 достижений СССР, которыми люди восхищаются до сих пор №1 - BigPicture.ru

Космос

Космические достижения СССР начинают отсчет с запуска первого в мире искусственного спутника Земли — «Спутник-1». Аппарат успешно отправили на орбиту 4 октября 1957 года. На Западе это расценили как «уничтожающий удар по престижу Соединенных Штатов».

12 апреля 1961 года страна Советов сделала еще один шаг к покорению космического пространства. Национальным героем стал Юрий Гагарин – советский летчик-космонавт, первый человек в космосе. Его полет вокруг орбиты продлился 108 минут, и этого было достаточно, чтобы закрепить за СССР первенство в космической отрасли. Уже тогда Союз был признан мировым сообществом как «космическая сверхдержава».

Наука

Величайшие советские ученые оставили после себя яркий след в истории благодаря своим монументальным открытиям. Например, в ядерной энергетике. В 1937 году был запущен первый в Европе циклотрон, произошло это в лаборатории Курчатова. Государственную поддержку осуществлял Специальный комитет под руководством Лаврентия Берии.

20 августа 1945 года было организовано Первое главное управление по созданию атомного оружия. А в 1949 году на Семипалатинском полигоне успешно прошли испытания первой атомной бомбы. Создание «ядерного щита» укрепило мощь и силу Советского Союза во всем мире.

Авиация

Имена советских авиаконструкторов известны всему миру: Туполев, Илюшин, Антонов, Яковлев…. Результат их деятельности – новая авиационная техника с реактивными двигателями: истребители МиГ-9, Як-15, бомбардировщики Ил-28 и Ту-14.

Большегрузные транспортные самолеты и Ан-225 «Мрия» получили международное признание на авиасалоне в Ле-Бурже. В 70-80-е годы работали десятки авиастроительных заводов. Этот период смело можно назвать вершиной развития авиации в СССР.

Культура

Танцоров балета Анну Павлову, Галину Уланову, Владимира Васильева, Рудольфа Нуриева, Майю Плисецкую знали и почитали во всем мире. Поучиться мастерству у советских артистов было мечтой для многих иностранных хореографов. А посещение балета «Лебединое озеро» в Большом Театре стало для туристов неотъемлемой частью развлекательной программы во время визита в СССР.

Колоссальную славу имел за рубежом и советский танцевальный коллектив «Березка». Хореографические постановки Надежды Надеждиной стали настоящим открытием того времени. Концерты ансамбля восторженно встречали во всех городах мира. Особенно прославился хоровод. Благодаря необычной походке девушек во время танца создавалась иллюзия, что танцовщицы стоят на месте, а сцена под ними вращается. А сопровождалось выступление «Березки» оркестром русских народных инструментов. Поистине впечатляющее зрелище!

Автомат Калашникова

Автомат, созданный в 1947 году Михаилом Калашниковым, до сих пор является самым распространенным стрелковым оружием. На долю АК-47 и его модификаций приходится до 1/5 всего рынка оружия в мире.

В последующие годы лицензии на производство АК были переданы СССР 18-ти странам, а 12 стран развернули производство без лицензии. По приблизительным подсчетам, всего в мире выпущено от 70 до 105 млн экземпляров модификаций автомата. За его создание Калашников даже получил Сталинскую премию первой степени.

25 декабря 1991 года была принята декларация о прекращении существования СССР. Но в истории человечества навсегда останутся имена знаменитых артистов, спортсменов, ученых, конструкторов и космонавтов. Всех, кто жил во времена СССР и творил эпоху.