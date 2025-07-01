Как математики рассчитали дату «Судного дня»

Даты конца света назначаются регулярно. Но 13 ноября 2026 года отличается от других дат тем, что по математическим расчетам человеческая популяция к указанному дню достигнет критического предела.

© Кадр из фильма «Судный день»

«Судный день»

Еще до Второй мировой войны шотландский демограф Пол Маккендрик вывел закон роста человечества, который оказался не экспоненциальным, как считалось раньше, а гиперболическим. Это означает, что скорость роста земного населения пропорциональна не числу живущих на земле людей, а квадрату этого числа. В 1960 году австрийский математик и кибернетик Хайнц фон Ферстер в статье под названием «Судный день. Пятница 13 ноября 2026 года» с помощью математической формулы подтвердил выводы Маккендрика. Суть ее в следующем: если численность населения Земли будет расти по той же гиперболе, как с 1-го по 1958 год н. э., то 13 ноября 2026 года она станет бесконечной.

Формула Ферстера выглядит незамысловато: N(t)=C/t0-t. Расшифровывается она так: численность населения Земли N в определенный момент времени t соответствует некой константе C (у Ферстера равняется 215 000) деленной на t0 (оценено Ферстером как 2026,85, что соответствует 13 ноября 2026 года: округляется до 2027), минус тот год, который нужно посчитать. Кажется, что формула абсурдна, но она работает.

Например, нам нужно посчитать численность населения мира на 1970 год. Для этого из 2027 вычитаем 1970 – получаем 57, а дальше 215 000 делим на полученное при вычитании число (57). Итог – 3771,9. Это число почти совпадает с реальной цифрой. Согласно Бюро переписи США, в 1970 году на планете проживало 3708,1 млн или 3 млрд 708 млн 100 тыс. человек. Совпадение не абсолютно точное, но и утверждать, что статистка учла всех людей Земли тоже нельзя.

Впрочем, формула Ферстера действует лишь на даты до рубежа 1970-80-х годов. Дальше она дает существенные погрешности. Ученый писал, что после этого времени рост численности населения планеты принципиально меняет свою закономерность. Какую именно – Ферстер не уточнял, но предположил, что рост будет замедляться. Так оно и произошло. К примеру, на 2020 год, если пользоваться упомянутой формулой, человечество расплодилось бы до 30 млрд. В действительности имеем лишь 7,3 млрд жителей. Видимо и сам математик не очень верил в предсказанный формулой демографический коллапс 2026 года.

Концепция мир-системы, которой придерживался Ферстер, опиралась на положение, что основной анклав человеческой цивилизации, сосредоточенный в поясе связанных между собой культур, расположившихся от Тихого до Атлантического океана (от Китая до Великобритании), будет постоянно расти пока не колонизирует всю планету. Интенсивность прироста населения Земли, продолжавшаяся вплоть до 1960-х годов, австриец объяснял технологическими прорывами и необходимостью осваивать новые территории.

Прирост народонаселения неизменно сопровождался появлением новых возможностей, которые позволяли прокормить разросшуюся людскую массу. Однако, по мнению Ферстера, способность нашей планеты нести на себе безмерное количество населения ограничена: как только люди станут испытывать дефицит пищи, пресной воды и мест, пригодных для проживания, демографическая динамика изменится. В действительности же не только ресурсы Земли определяют темпы прироста человеческой популяции.

Новая парадигма

Воспроизводство населения на планете — очень сложный и многогранный процесс. Кривая его гиперболы неравномерна: то она резко идет вверх, то выходит на плато. Мы знаем, что темпы роста населения Земли всегда зависели от темпов развития жизнеобеспечивающих технологий. Нобелевский лауреат по экономике Саймон Кузнец доказал, что они движутся синхронно. То есть, если население выросло в 10 раз, то и количество изобретателей также увеличилось десятикратно, а это значит, что во столько же раз вырос уровень инноваций, которые способны обеспечивать жизнь растущей популяции.

Однако если развитие цивилизации приближается к некому «потолку несущей способности», то в силу вступают мальтузианские ограничители: начинаеются голод, эпидемии, военные конфликты, борьба за ресурсы, которые сокращают население Земли, тем самым стабилизируя его рост. Но демографические показатели очень быстро восстанавливаются. Так, время Первой и Второй мировой войн, по современным подсчетам, унесло жизни примерно 250 млн человек. Гипербола отклонилась в минус от своего прежнего графика примерно на 8%, однако через пару десятков лет кривая устойчиво вышла на прежнюю траекторию.

Казалось бы, сегодня росту численности населения Земли ничто не мешает. У нас нет глобальных эпидемий, сравнимых с испанкой 1919-20 годов, локальные военные конфликты несопоставимы с потерями Второй мировой, да и ресурсы пока еще позволяют человечеству размножаться без ограничений. Однако демографическая кривая снова демонстрирует падение. Знаменитый российский физик Сергей Капица, объясняя почему формула Ферстера не всегда работает, утверждал, что человеческая популяция регулируется другими законами.

В своих работах ученый последовательно обосновывал независимость развития человечества от доступных ресурсов: первостепенное значение там отводится информационному взаимодействию отдельных групп людей и их самоорганизации. Проблему динамики роста населения планеты Капица связывает непосредственно с основными представлениями о природе человека, демографические процессы, по его мнению, в большей степени подчинены внутренним системным закономерностям, нежели внешним факторам и обстоятельствам.

Согласно Капице, история человеческой цивилизации следует принципу ускорения или сжатия времени, не астрономического, а так называемого мир-системного. Так, с его слов, общее число людей, живших в эпоху палеолита, продолжавшуюся миллион лет, составило 10 млрд. Столько же жителей было на Земле в течение тысячи лет Средневековья и Нового времени, и ровно такое же число людей ходило по нашей планете в период с 1875-го по 2000-й годы (125 лет!). Пик роста человеческой популяции, по мнению академика, пришелся на 1995 год, когда ежегодно на свет появлялось примерно по 80 млн. человек, после чего началось ее устойчивое падение.

Капица выражал убежденность, что сжатие исторического времени сегодня достигло своего крайнего предела. По его мнению, уже скоро человечество перейдет в режим стабилизации населения, который будет поддерживаться в пределах 10 млрд. человек. Ученый назвал это «фазовым переходом». Капица, как и многие другие эксперты, считал, что стабилизация численности населения никак не скажется на развитии, прогрессе цивилизации, хотя они будут происходить уже на принципиально ином уровне.

Движение в неизвестность

Максимальные темпы роста численности населения, на которые вышла наша планета вскоре после окончания Второй мировой войны, во многом были обусловлены качественным скачком в области медицины и здравоохранения. Появились новые препараты, которые успешно боролись со многими опасными заболеваниями. Но к концу XX столетия стало ясно, что этого недостаточно для поддержания прежних темпов роста. Наука и технологии не успевают за вызовами, которые внешний мир бросает человеку. Впрочем, по мнению большинства ученых, в будущем как никогда судьба человеческой расы будет зависеть от наших с вами действий. Пока предсказания на этот счет пессимистичные: человечество упорно идет к точке бифуркации – то есть к переходу в неустойчивое и неопределенное состояние мир-системы.

Футуролог Алексей Турчин – один из тех, кто еще на заре XXI столетия спрогнозировал «яростные двадцатые» годы, которые проявят себя в социальной и политической нестабильности, в экспоненциальном росте протестов и насилия, в частых экономических кризисах. Его модель во многом опирается на методологию американского социолога Джека Голдстоуна, в которой акцент делается на социальных коллапсах новейшего времени. В их основе, согласно Голдстоуну, лежит три важнейших фактора: социальное неравенство, перепроизводство элиты и уровень доверия.

Турчин свою концепцию главным образом выстраивает на показателях, связанных с ростом социального и экономического неравенства. На примере США он демонстрирует, что несмотря на впечатляющий экономический рост страны уровень жизни большинства населения не растет, а у многих снижается, что повышает градус антиправительственных выступлений. Футуролог приходит к выводу, что степень социального протеста тесно взаимодействует с уровнем ВВП: чем богаче государство, тем выше у его населения приверженность ценностям самовыражения.

Однако, если раньше вместе с ростом уровня жизни населения росла и его численность, то в новой демографической эпохе данная тенденция исчезнет или подвергнется серьезной корреляции. Снижение рождаемости уже затронуло развитые страны. Медленно растет население Европы, практически остановился прирост населения в России, резко сократилась рождаемость в Китае. Теперь на очереди страны третьего мира, убеждены демографы.

Процесс торможения рождаемости во многом носит искусственный характер. На него оказывают влияние разные факторы: урбанизация, применение контрацептивов, и в целом, изменение культурных ценностей. Люди репродуктивного возраста развитых стран уже не стремятся во что бы то ни стало обзавестись семьей и детьми. Для них важнее вопросы финансов, карьеры, самореализации. Многие отказываются от деторождения из-за ощущения непредсказуемости социально-экономической и политической ситуации в своей стране: они не уверены, что смогут создать хорошие условия для воспитания ребенка и обеспечения его всем необходимым.

Демографическая картина ближайшего будущего – это, с одной стороны, увеличение продолжительности жизни и рост числа пенсионеров, с другой – дальнейшее падение рождаемости в развитых странах и связанное с этим изменение этнического состава населения. Какие-либо конкретные цифры хотя бы на 30-50 лет вперед дают немногие. По оценкам ООН, к 2040 году население планеты очевидно достигнет 9 млрд. человек, после чего демографическая ситуация войдет в состояние устойчивого равновесия. К 2100 году, согласно тому же прогнозу, человеческая популяция вырастет максимум до 14 млрд.

В руках государства

Сегодня средний коэффициент рождаемости в мире равен 2,5 ребенка на одну женщину, что при текущем уровне смертности сохраняет тенденцию к приросту населения. По словам демографов, чтобы поддерживать стабильный уровень населения планеты достаточно коэффициента 2,1. Основной вклад в рождаемость по-прежнему приносят страны Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также Южной Азии. Там средний коэффициент равен 2,81. В США рождается 2,05 ребенка на женщину, в Китае – 1,73, в России – 1,36. Последние три страны демонстрируют негативную динамику – то есть без миграционного притока население этих стран будет постепенно сокращаться.

Демографическая ситуация в нашей стране наиболее сложная. Кроме низкого уровня рождаемости мы имеем крайне высокий уровень смертности, особенно среди трудоспособного мужского населения. Это объясняется многими факторами: падением уровня жизни, безработицей, личным кризисом, состоянием здоровья, на которое, в том числе влияет алкоголизм и табакокурение.

В отчете Всемирного банка отмечается, что высокий уровень преждевременной смертности приносит России колоссальные экономические убытки: падает производительность труда, сокращается внутренний рынок, происходит деградация трудовых ресурсов. По мнению международных аналитиков, если России удастся к 2025 году сократить показатели смертности до европейского уровня, то ВВП страны сможет вырасти на 29%. Но для этого нужны многомиллиардные инвестиции в систему здравоохранения, оснащение больниц современным оборудованием, пропаганду здорового образа жизни, повышение качества продуктов питания.

Авторы работы «Математическое моделирование и прогнозирование демографического будущего России: пять сценариев» (А.В. Коротаев, Д.А. Халтурина, Ю.В. Божевольнов) попытались дать ответ на вопрос: может ли наше государство с помощью социально-демографической политики повлиять на будущее своих граждан? Специалисты проанализировали следующие сценарии: 1. инерционный, 2. пессимальный, 3. антиалкогольной политики, 4. развитой системы здравоохранения в сочетании с эффективной антиалкогольной и антитабачной политикой, 5. оптимальный (внедрение развитой системы здравоохранения, антиалкогольных и антитабачных мер, а также эффективной семейной политики).

За основу специалисты взяли классическую методику построения демографического прогноза, где учитываются коэффициенты смертности, рождаемости, соотношения полов, возрастных групп, миграционного притока. При этом в расчете по каждому сценарию учитывались три миграционных параметра: миграционно-нулевой, миграционно-инерционный и со стимулированием миграционного прироста.

В итоге, согласно первому сценарию, к 2050 году население России сократится до 100 млн человек, второму – окажется ниже 100 млн. Третий сценарий при худших раскладах дает 116 млн, при лучших – 132 млн человек, четвертый соответственно 118,9 млн и 146,1 млн, пятый – 150,4 млн и 176,4 млн. Как мы видим лишь последний сценарий с многовекторной демографической политикой дает гарантированный прирост населения России.

По итогам расчетов можно сделать вывод, что только комплексные меры смогут как минимум вывести демографическую ситуацию в России на устойчивый уровень. Как отмечают авторы работы, негативная динамика по любому из пунктов (падение рождаемости, сокращение миграционного прироста, неудачная антиалкогольная и антитабачная политика, снижение эффективности работы системы здравоохранения) делают задачи по предотвращению вымирания России практически невыполнимыми.